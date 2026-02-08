Ezt neked is tudnod kell: Két szabállyal tartja fenn a házasságát a sztárpár

Hailee Steinfeld és férje, Josh Allen két szabályt követnek, hogy fenntartsák házasságukat és jelen legyenek egymás életében szoros időbeosztásuk ellenére. A sztárpár ezekre esküszik.

A sztárpár két szabályt követ

A 29 éves színésznő, a Beau Society hírlevelének pénteki, február 6-ai számában válaszolt követője egyik kérdésére: hogyan lehet elfoglaltságunk ellenére fenntartani a kapcsolat tüzét?

Imádom ezt a kérdést. Az agyamban könnyű a válasz. Nem akarom, hogy klisének tűnjön, de arra koncentrálunk, hogy valóban jelen legyünk egymás számára

- idézi Hailee szavait a People.

Hozzátette, hogy nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy hetente randevúzzanak, és nap végén egy órára letegyék a telefonjukat. A színésznő-énekesnő, aki 2025 májusában ment hozzá Allenhez, decemberben jelentette be, hogy első gyermeküket várja.

Allen a Buffalo irányítója, január 11-én vezette győzelemre a NFL rájátszás első fordulójában Bills csapatát, a Jacksonville Jaguars elleni mérkőzésen, ami egybeesett Hailee Steinfeld Golden Globe-gálás részvételével.

A 2025-ös Bűnösök című filmje rekordot döntött az Oscar-jelölések sorában. Január 11-én Allen nyilvánosan is kifejezte érzéseit Hailee iránt, mikor megosztott feleségéről egy Golden Globe-díjátadós képet oldalán.

Nem kezdődött zökkenőmentesen az idei év számára, ugyanis megműtötték, miután a jobb lábán eltört egy csont egy sportsérülés során.