Ezt neked is tudnod kell: Két szabállyal tartja fenn a házasságát a sztárpár
Hailee Steinfeld 2025 májusában házasodott össze férjével. A sztárpár már közös gyermeküket várja.
Hailee Steinfeld és férje, Josh Allen két szabályt követnek, hogy fenntartsák házasságukat és jelen legyenek egymás életében szoros időbeosztásuk ellenére. A sztárpár ezekre esküszik.
A sztárpár két szabályt követ
A 29 éves színésznő, a Beau Society hírlevelének pénteki, február 6-ai számában válaszolt követője egyik kérdésére: hogyan lehet elfoglaltságunk ellenére fenntartani a kapcsolat tüzét?
Imádom ezt a kérdést. Az agyamban könnyű a válasz. Nem akarom, hogy klisének tűnjön, de arra koncentrálunk, hogy valóban jelen legyünk egymás számára
- idézi Hailee szavait a People.
Hozzátette, hogy nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy hetente randevúzzanak, és nap végén egy órára letegyék a telefonjukat. A színésznő-énekesnő, aki 2025 májusában ment hozzá Allenhez, decemberben jelentette be, hogy első gyermeküket várja.
Allen a Buffalo irányítója, január 11-én vezette győzelemre a NFL rájátszás első fordulójában Bills csapatát, a Jacksonville Jaguars elleni mérkőzésen, ami egybeesett Hailee Steinfeld Golden Globe-gálás részvételével.
A 2025-ös Bűnösök című filmje rekordot döntött az Oscar-jelölések sorában. Január 11-én Allen nyilvánosan is kifejezte érzéseit Hailee iránt, mikor megosztott feleségéről egy Golden Globe-díjátadós képet oldalán.
Nem kezdődött zökkenőmentesen az idei év számára, ugyanis megműtötték, miután a jobb lábán eltört egy csont egy sportsérülés során.
