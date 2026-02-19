„Úgy voltunk vele, hogy kockáztatunk” – Szomszédjától kért pénzt Szekeres Adrien

Szekeres Adrien évtizedek óta bérelt helyet élvez a zenei palettán. Megannyi slágert tudhat magáénak, de azzal az énekesnő is egyetért a rajongókkal, hogy az „Olyan, mint te” kihagyhatatlan dal a repertoárjából. A romantikus dalszöveget mindenki kívülről fújja, ám azt eddig csak kevesen tudták, hogy a jól ismert sorok eredetileg egész máshogy szóltak. S nem ez az egyetlen titok a szerzeménnyel kapcsolatban! Szekeres Adrien most meglepő vallomást tett az anyagiakról is…

Szekeres Adrien a dalai közül a legismertebbről tett most meglepő vallomást (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Szekeres Adrien bevallotta: kölcsön kellett kérniük

„Klipforgatás… Régen is költséges dolog volt, most is az. Amikor megszületett az »Olyan, mint te« – akkor tudtuk, hogy kell hozzá klip” – vallott Szekeres Adrien TikTok-oldalán.

De azt is tudtuk, hogy ez rengeteg pénz. Nekünk nem volt ennyi pénzünk! De nagyon-nagyon hittünk a dalban, és úgy voltunk vele, hogy kockáztatunk! Kölcsönkértünk a szomszédunktól, akinek nagyon tetszett a dal.

„Úgy voltunk vele, hogy lesz, ami lesz, ezt le kell forgatnunk. És hát minket igazolt az élet, nagyon gyorsan milliós nézettsége lett a klipnek. És hát erről ismertek engem a legjobban” – mosolygott, majd levonta a következtetést: muszáj néha kockáztatni és bízni magunkban. Neki bejött, hiszen gyakorlatilag az egész életét megváltoztatta a hatalmas slágerré váló dal.

„Kilenc szöveg született rá”

Szekeres Adrien nem csak azt árulta el, hogy a klip megvalósításához pénzt kellett kölcsönkérniük. Arról is vallott a videómegosztón, hogy a dal szövegének születése is kalandos volt…

„Kb. kilenc szöveg született rá, ami nekem nem volt az igazi, ezt mind vissza kellett utasítanom. Már éreztem, hogy kellemetlen, hogy a kilencedik embernek mondom, hogy nem… Aztán egyszer csak Szabó Ági küldött egyet, ami már majdnem tökéletes volt. De más volt a refrénje, így hangzott: »Nincs még egy szerelem, mi vérem szítaná / nincs még egy ölelés, mi hangom fojtaná«. Végül én javasoltam, hogy legyen a »szerelem« helyett »pillantás«, az »ölelés« helyett pedig »érintés« – majdnem ugyanaz, de szerintem szebben hangzott” – idézte fel a meglepő történetet Szekeres Adrien, aki végül hozzátette: nem kell mindig gyorsan dönteni, érdemes néha várni…