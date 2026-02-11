Meghalt a Star Wars-filmek sztárja, halála után derült ki, mekkora szíve volt

A 87 éves Kenneth Colley, aki leginkább Piett admirális megformálásáról ismert a Star Wars-rajongók körében (az ikonikus Star Wars V. rész – A Birodalom visszavág és Star Wars VI. rész – A jedi visszatér című filmben is szerepelt), tavaly júniusban vesztette életét Kentben. Most kiderült: a Star Wars-filmek legendája vagyonának egy részét jótékonysági célra ajánlotta fel.

Rengeteg pénzt adományozott halála után a Star Wars-filmek legendája jótéony célokra (Fotó: Pexels)

Arany szíve volt a Star Wars-filmek gonoszának

A jogi dokumentumokból kiderült, hogy a színész által hátrahagyott összeg az adók levonása után 726 004 font (330 millió forint). Végrendelete alapján halála után nővére, barátai és különböző jótékonysági szervezetek örökölték a legnagyobb összegeket. A Hythe-ben található Rhodes Minnis macskamenhely 2 ezer fontot (körülbelül 900 ezer forint) kapott a hagyatékból. Az Edith Cavell Ápolói Alapítványnak 20 ezer fontot (körülbelül 9 millió forint) adományozott, további 5 ezer fontot (körülbelül 2 millió forint) pedig a sittingbourne-i Demelza House Gyermekhospice kap. A jótékonysági felajánlások után a színész fennmaradó vagyonát barátja és végrendeleti végrehajtója, Lynn Margaret Shaw örökölte.

Kenneth Colley tavaly júniusában vesztette életét, miután elkapta a Covidot, a jelentések szerint békésen távozott otthonában.

Kenneth alakította Jézust is a Monty Python Brian élete című filmjében – jegyzi meg a Daily Star.