Mutatjuk ki tölti be Wolf András helyét a Séfek séfe új évadába: egy tehetséges hölgyről van szó

Február 16-án, hétfőn rajtol a Séfek séfe hetedik évada, amely több változást is tartogat. Ezúttal Vomberg Frigyes és Krausz Gábor oldalán már nem Wolf András foglal helyet, hanem egy új zsűritag, Tischler Petra.

Tischler Petra jelenik meg a Séfek Séfe műsorban Fotó: Markovics Gábor/Bors

Bővül a Séfek séfe csapata, új zsűritag jelenik meg a láthatáron

A sztárséf igazi vérfrissítés lesz a műsornak. Tischler Petra határozott és céltudatos személyiség, ám a versenyzőknek így is sikerült meglepniük. Erről mesélt nemrég Vomberg Frigyes a Borsnak adott interjúban. A műsor Tischler Petrával kibővülve tér vissza, aki friss lendületet és várhatóan számos fordulatot visz majd a versenybe.

Nemcsak a versenyzők, hanem úgy összességében az emberek is folyton meglepnek. Mindig azt hisszük, hogy már nincs tovább, de van, mindig van. Itt abszolút nem lehet felkészülni semmire, csak arra, hogy biztosan olyan, amit még hat évad alatt sem láttunk. Mi ezt már elfogadtuk Gáborral, de Petra is igen hamar rá fog jönni, úgyhogy izgalmas évad lesz ez is.

Már most sejthető, hogy a 2026-os évad bővelkedik majd váratlan pillanatokban.

Teljesen le voltam döbbenve a jelentkezőktől. Én még nem voltam ilyen helyzetben, még csak hasonlót sem tapasztaltam, és erre egyszerűen nem tudsz számítani, hogy itt mi vár majd. Olyan hullámhegyeken és völgyeken mentünk keresztül, hogy el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen mélypontjai és csúcspontjai lesznek ennek az utazásnak. Szóval nagyon érdekes lesz, amellett, hogy nagyon szórakoztató is

– mesélte Tischler Petra.

És nemcsak az új zsűritagot érik meglepetések: Vomberg Frigyes bevallása szerint hét szezon után sem lehet minden eshetőségre felkészülni. Egyetlen dolog biztos számára, mindig történik valami, amire előzetesen senki sem számít.