Palcsó Tamás vallomása: Eljött az idő a családalapításra

A zenész a Csináljuk a fesztivált! döntőjéig menetelt a Nem jön álom a szememre című dallal. Palcsó Tamás elárulta: nagyon örült, hogy ezt a slágert kapta, mert szívesen énekel olyan érzésekről, amelyek megmelengetik a szívét.

Szerző: Dombovári Edina
Létrehozva: 2026.02.08. 16:30
Palcsó Tamás családalapítás énekes Csináljuk a fesztivált!

Remekül érezte magát a bőrében a színpadon, mert mindig is közel állt hozzá a TNT Nem jön álom a szememre című dala. Palcsó Tamás 2025-ben kifejezetten örült annak, hogy ismét meghívást kapott a Csináljuk a fesztivált! műsorába.

Palcsó Tamás
Palcsó Tamás párja végig izgult az énekesért a Csináljuk a fesztivált! alatt (Fotó: MTI / Máthé Zoltán / Hot! magazin)

„Sok szempontból közel állt hozzám ez a szerzemény. Ennek egyik oka inkább szakmai, hiszen a dallamvezetése miatt mindig is szerettem, de az sem titok, hogy szívesen énekelek olyan érzésekről, amelyek az én szívemet is átmelegítik – kezdte a Hot!-nak az énekes a Csináljuk a fesztivált! kapcsán. Örülök annak, hogy mára szinte rendszeres résztvevője lettem a slágerversenynek.”

Palcsó Tamás szülei példájából indul ki, amikor a családalapításra gondol

Tavaly Tamás egy új vi­deó­klip­pel lepte meg rajongóit. A dal a nagypapája verséből született.

„Érdekesen indult az évem. A Ha mondanám című dal tavaly szeptemberben jelent meg, és beneveztük a 45. Magyar Filmszemlére. A videóklip kategóriában versenyzünk majd, aminek nagyon örülök, és kíváncsian várom az eredményt.”

Palcsó Tamás idén lesz negyvenéves: "Úgy érzem, eljött az idő a családalapításra" - Metro
Palcsó Tamás megasztárosként tűnt fel a hazai könnyűzenében (Fotó: MTI / Bruzák Noémi / Hot! magazin)

Tamás elárulta, hogy 2026-ban már a családalapítás is szóba kerülhet náluk a párjával.

„Idén töltöm be a negyvenet, ami egyszerre hangzik viccesen és nagyon komolyan. Egyre többször jut eszembe, hogy mi az, amit eddig elértem, és hogy hol kellene tartanom.”

Több mint húsz éve vagyok a színpadon, és ezt mindenféleképpen szeretném megünnepelni egy albummal.

Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok a rajongóktól, ami megerősít abban, hogy érdemes színpadra állnom. 2026 talán változást hoz a magánéletemben is. Sokáig úgy gondoltam, hogy a húszas éveim második felében már családos férfi leszek, de nem így alakult. A szüleim példájából indultam ki, akiknek akkor már volt gyermekük. Szerintem bizonyos szempontok miatt jobb, ha az ember fiatalon válik szülővé, mert a kisebb korkülönbség miatt nagyobb türelme van a gyerekekhez, az egzisztenciális biztonság megteremtéséhez viszont időre van szükség. Úgy érzem, eljött az idő a családalapításra!”

hot! magazin
További izgalmas történetekért keresd a legújabb Hot! magazint! – Fotó: Hot! magazin

 

