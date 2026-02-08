Palcsó Tamás vallomása: Eljött az idő a családalapításra
A zenész a Csináljuk a fesztivált! döntőjéig menetelt a Nem jön álom a szememre című dallal. Palcsó Tamás elárulta: nagyon örült, hogy ezt a slágert kapta, mert szívesen énekel olyan érzésekről, amelyek megmelengetik a szívét.
Remekül érezte magát a bőrében a színpadon, mert mindig is közel állt hozzá a TNT Nem jön álom a szememre című dala. Palcsó Tamás 2025-ben kifejezetten örült annak, hogy ismét meghívást kapott a Csináljuk a fesztivált! műsorába.
„Sok szempontból közel állt hozzám ez a szerzemény. Ennek egyik oka inkább szakmai, hiszen a dallamvezetése miatt mindig is szerettem, de az sem titok, hogy szívesen énekelek olyan érzésekről, amelyek az én szívemet is átmelegítik – kezdte a Hot!-nak az énekes a Csináljuk a fesztivált! kapcsán. – Örülök annak, hogy mára szinte rendszeres résztvevője lettem a slágerversenynek.”
Palcsó Tamás szülei példájából indul ki, amikor a családalapításra gondol
Tavaly Tamás egy új videóklippel lepte meg rajongóit. A dal a nagypapája verséből született.
„Érdekesen indult az évem. A Ha mondanám című dal tavaly szeptemberben jelent meg, és beneveztük a 45. Magyar Filmszemlére. A videóklip kategóriában versenyzünk majd, aminek nagyon örülök, és kíváncsian várom az eredményt.”
Tamás elárulta, hogy 2026-ban már a családalapítás is szóba kerülhet náluk a párjával.
„Idén töltöm be a negyvenet, ami egyszerre hangzik viccesen és nagyon komolyan. Egyre többször jut eszembe, hogy mi az, amit eddig elértem, és hogy hol kellene tartanom.”
Több mint húsz éve vagyok a színpadon, és ezt mindenféleképpen szeretném megünnepelni egy albummal.
Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok a rajongóktól, ami megerősít abban, hogy érdemes színpadra állnom. 2026 talán változást hoz a magánéletemben is. Sokáig úgy gondoltam, hogy a húszas éveim második felében már családos férfi leszek, de nem így alakult. A szüleim példájából indultam ki, akiknek akkor már volt gyermekük. Szerintem bizonyos szempontok miatt jobb, ha az ember fiatalon válik szülővé, mert a kisebb korkülönbség miatt nagyobb türelme van a gyerekekhez, az egzisztenciális biztonság megteremtéséhez viszont időre van szükség. Úgy érzem, eljött az idő a családalapításra!”
