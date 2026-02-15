RETRO RÁDIÓ

Pótanya lett Oroszlán Szonja: „Nem is mutattam nektek”

A színésznő szívszorító fotót osztott meg a közösségi oldalán. Oroszlán Szonja megmutatta gondoskodó oldalát a követőinek.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.15. 09:00
Oroszlán Szonja Valami Amerika színésznő

A szépséges színésznő, Oroszlán Szonja nemrég közzétett Instagram bejegyzésével garantáltan elérte a napi cukiság faktort. A fotó még tavaly Montanában készült, ahol az állatorvosi asszisztens végzettséggel is rendelkező Szonja nem bírta tovább nézni egy állat szenvedését és akcióba lépett. 

alt=Oroszlán Szonja az Egyesült Államokban szerezte meg az állatorvosi végzettségét
Oroszlán Szonja szomorú történetet osztott meg követőivel a közösségi oldalán / Fotó: Szabolcs László

Oroszlán Szonja hatalmas állatrajongó

A 48 éves színésznő igazán megható fotóval mutatta meg, hogyan lett egy árván maradt boci pótmamája. A történet szívszorító! Oroszlán Szonja megmutatta gondoskodó oldalát a követőinek.

Szerintem ezt nem is mutattam nektek! Tavaly nyáron készült Montanában. Elvesztette az anyukáját a kis boci, nekünk kellett etetni

A Valami Amerika sztárja egy montanai istállóban etette a kis bocit, aki lelkesen fogadta el a finomságot Szonjától.

 

