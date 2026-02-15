Pótanya lett Oroszlán Szonja: „Nem is mutattam nektek”
A színésznő szívszorító fotót osztott meg a közösségi oldalán. Oroszlán Szonja megmutatta gondoskodó oldalát a követőinek.
A szépséges színésznő, Oroszlán Szonja nemrég közzétett Instagram bejegyzésével garantáltan elérte a napi cukiság faktort. A fotó még tavaly Montanában készült, ahol az állatorvosi asszisztens végzettséggel is rendelkező Szonja nem bírta tovább nézni egy állat szenvedését és akcióba lépett.
Oroszlán Szonja hatalmas állatrajongó
A 48 éves színésznő igazán megható fotóval mutatta meg, hogyan lett egy árván maradt boci pótmamája. A történet szívszorító! Oroszlán Szonja megmutatta gondoskodó oldalát a követőinek.
Szerintem ezt nem is mutattam nektek! Tavaly nyáron készült Montanában. Elvesztette az anyukáját a kis boci, nekünk kellett etetni
A Valami Amerika sztárja egy montanai istállóban etette a kis bocit, aki lelkesen fogadta el a finomságot Szonjától.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre