Orosz Barbara nem kertelt: „Ha nem szeretünk a saját bőrünkben lenni, az több mint szívás”

A közösségi média világában szinte percenként szembesülünk idealizált arcokkal és testekkel, amelyekhez sokan ösztönösen hasonlítják magukat. Orosz Barbara most arra hívta fel a figyelmet, hogy a valódi változás nem kívül, hanem belül kezdődik.

Orosz Barbara szerint nem az a megoldás, hogy a divathullám szerint átplasztikázzuk magunkat (Fotó: Mediaworks archívum)

Orosz Barbara üzent a mai plasztika divathullámáról

Orosz Barbara Instagram oldalán nem mindennapi önvallomást tett közzé. Hosszú és alapos bejegyzésében arról írt, milyen meghatározó kérdés az életünkben az, hogy jóban vagyunk-e saját magunkkal. Szerinte ha nem érezzük jól magunkat a bőrünkben, az mindenre rányomja a bélyegét, és ezt semmilyen külső beavatkozás nem tudja tartósan ellensúlyozni.

Ha nem szeretünk a saját bőrünkben lenni, az több mint szívás. Mindenre rányomja a bélyegét. Vannak szerencsésebbek, akik a genetikai adottságaiknak köszönhetően élből megütik a főnyereményt.

A műsorvezető szerint tehát a legtöbben átlagos külsővel élünk, ami időről időre elégedetlenséget szülhet.

Folyamatosan csak a hibáinkra fókuszálunk elégedetlenségünk tükrében. Ahelyett, hogy az utat keresnénk magunkhoz. Persze nem úgy, hogy átszabatjuk magunkat egy már elfogadhatóbb kép szerint.

Ilyenkor azonban – hangsúlyozta – nem feltétlenül az a megoldás, hogy átszabatjuk magunkat egy aktuálisan elfogadott sablon szerint. A plasztikai beavatkozások szerinte sokaknál egy megállíthatatlan folyamat kezdetét jelentik, amely végül az egyéni vonásaink megszűnéséhez vezetnek.

Pszichológusra és belső munkára esküszik (Fotó: Mediaworks archív)

„A soha meg nem elégedés csapdának tűnik”

Orosz Barbara arra is kitért, hogy az új külső mellé senki sem kap selyemdobozba csomagolt boldogságot. A tökéletesség hajszolása könnyen csapdává válhat, ahol a soha véget nem érő elégedetlenség újabb és újabb megoldásokat követel. Úgy véli, ha állandóan kínozzuk magunkat a tükör előtt, akkor nem a tükörben van a hiba.

A tökéletesség hajszolása és a soha meg nem elégedés csapdának tűnik. Mintha bevennénk egy pirulát, aminek gyorsan múló hatása miatt újabb és újabb szerekhez nyúlunk, hátha megszűnik az alap probléma. Persze tenni azért, hogy kiküszöböljük amivel nem sikerül megbarátkoznunk, tök rendben van. De ha sosem tetszik amit látunk és kínozzuk magunkat, akkor nem a tükörben van a hiba.

A bejegyzés egyik legerősebb üzenete az volt, hogy a gondolkodásmódunk megváltoztatása a mi kezünkben van belső munka és önismeret útján. Ha nem tetszik az orrunk vagy a szánk formája, miért ne próbálhatnánk meg védjegyként tekinteni rá? Ahogy Orosz Barbara régen, úgy most is példát mutat abban, hogy az egyediség nem hiba, hanem érték – csak meg kell tanulnunk annak látni, így egy teljesebb életet élve.