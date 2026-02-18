Opitz Barbi megnyílt: „A párkapcsolataimban át kellett élnem a fizikális és pszichés bántalmazást egyaránt”

Tudatosan vonult vissza a reflektorfényből Opitz Barbi. Élete eddigi legnehezebb időszakáról mesélt a hot! magazinnak az énekesnő.

Opitz Barbi plasztika nélkül is csodásan néz ki Fotó: hot! magazin/ Máté Krisztián

Opitz Barbi: „Csak ezt a napot éljem túl!”

Opitz Barbara számára fontos volt, hogy kicsit visszavonulhasson a reflektorfénytől. Ennek nem csak magánéleti okai voltak, úgy érezte, arra is szükség van, hogy új dalokkal jelentkezzen – írja a Bors. – Opitz Barbi koncert álmai is körvonalazódnak, hiszen hamarosan új dalokkal jelentkezik.

„Mostanában magával ragadott a retró stílus. Olyannyira, hogy a hajamat is ennek jegyében vágattam le, és az öltözködésben is ezt képviselem. Valóban eltűntem egy kicsit, és nem csak a sajtóból, hiszen dalokkal sem jelentkeztem egy ideje. Mindez nyilván belülről fakadt, fokozatosan alakult így az életem, mivel nem nagyon volt, ami motivált.”

A sajtó a magánéleti botrányaimtól volt hangos, így az én fókuszom is teljesen másra irányult, mint amire kellett volna. Szerencsére mindebből sikerült kimásznom, és a tavalyi év vége már arról szólt, hogy megtanultam befelé tekinteni.

„Tavaly szeptemberben ismét stúdióba vonultam, és új dalokkal készülök a közönségem számára. 2026-ban a karrierem újraindítása a cél, és mindezt olyannyira komolyan gondolom, hogy nemcsak a dalok írásával, zeneszerzéssel telnek a napjaim, hanem a készülő klipem forgatókönyvét is én írom.”

Opitz Barbi szüleinek van oka büszkének lenni lányukra

Fotó: hot! magazin/ Máté Krisztián

Opitz Barbi: „Sok mindenen vagyok túl”

Barbi elégedett azzal, ahol most tart az életében. Nem titkolja, megfizette a tanulópénzt azért, hogy tudja: a saját életéért ő maga felel. Lassan véget ér az útkeresés, amelynek során sikerült erőt merítenie.

„Nagyon fontos, hogy ha bárkivel bármilyen nehézség történik, akkor abból próbáljunk valahogyan erőt meríteni. Meg kellett tanulnom, hogy merjem meghúzni a határokat, mert korábban erre nem voltam képes.”

2025 arról szólt, hogy megtaláljam a lelki békémet, és ne vesszek el.

„Az elmúlt időszak alatt sokszor mondogattam magamban: „Úristen, csak ezt a napot éljem túl!” El kellett határoznom, hogy kiket engedek közel magamhoz, és kiket szelektálok ki az életemből. Görcsösen vágytam a szeretetre, és ezt sokan kihasználták.”