Oláh Geri: „Magasra teszem a mércét, mert hiszem, hogy ezzel segítek a legtöbbet a gyerekeimnek”
A Házasság hete és a közelgő Valentin-nap kapcsán az énekes meglepő titkokat árult el a saját házasságáról. Oláh Gergő szerint sokan ugyanazt a hibát követik el egy hosszútávú kapcsolatban.
Oláh Gergő számára a Házasság hete kiemelt jelentőséggel bír, hiszen feleségével már harmadik éve folyamatosan előadásokat tartanak ilyenkor. A Boldog házasság nyomában című előadásuk már egyébként is annyira nagy népszerűségre tett szert országszerte, hogy hamarosan podcast is indulhat belőle.
Oláh Gergő: „Nem kell mindig megérteni, elég elfogadni”
Oláh Gergő feleségével, Nikivel rengeteg munkát fektetnek abba, hogy a kapcsolatuk jól működjön, de sosem titkolták, hogy sokszor nekik is adódnak nehézségeik. Előadássorozatuk éppen erről szól egyébként: azokról a pillanatokról és kimondatlan bonyodalmakról, amit minden párkapcsolat elszenved, ezek azonban nem kerülnek ki a négy fal közül és sokszor nem is lelnek megoldásra. Geriék éppen erre kínálnak válaszokat: saját életük példáin keresztül kendőzetlen őszinteséggel mesélnek róla, hogy ők hogyan oldják meg a gondokat.
Próbálunk a saját életünkből másoknak is bátorságot és reményt adni. A felmerülő podcast gondolata után csináltam az oldalamon egy közvélemény-kutatást, hogy mennyire lenne igény erre és döbbenetes visszajelzések érkeztek. Sokan úgy vélik, hogy őrületesen nagy szükség van rá és hiánypótló is lenne, mert ugyan vannak olyan podcast-ek, amik érintik a házasság témáját, de olyan nincs, ami kizárólag a kapcsolat, az apa, az anya szerepekkel foglalkozna. Nagyon úgy fest, hogy márciusban már el is tudjuk majd indítani
– meséli Geri, majd hozzátette: terveznek hírességeket is behívni, de nem titkolt szándékuk hétköznapi emberekkel is beszélgetni, hiszen a visszajelzésekből tudják, hogy az ismert emberek mellett rengetegen kíváncsiak lennének hétköznapi történetekre is, hogy tudják: nincsenek egyedül. S hogy szerinte hol rontják el a legtöbben?
Azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb dolog a házasságban az, hogy meg kell tanulni elfogadni, hogy a másik másképp gondolkodik bizonyos dolgokról. Meg kell tanulni, hogy a másik nem azt szereti, amit én. Hogy ő nem azt látja jónak, amit én. Ehhez nagyon nehéz folyamatosan alkalmazkodni, mindkét félnek. Tudomásul venni, hogy én például rajongásig szeretem a garnélarákot, az egyik legfinomabb étel a világon, Niki pedig undorodik tőle. Nem kell mindig megérteni, elég elfogadni.
De akkor mi az, ami Geriéknél az igazi nehézséget adja?
Oláh Gergő bevallotta: náluk bizony a saját igazuk elengedése a legnagyobb kihívás.
Az egy nagy harc, hogy mindenki a saját igazát akarja érvényesíteni, a kapcsolatunk elején még mi is sokszor ilyenek voltunk. Az idő során azonban egyre inkább megtanuljuk - mert ez egy folyamatos tanulás - , hogy a saját igazunk elengedése a béke javára mindennél többet ér. Egész egyszerűen nem ér annyit az igazam, hogy veszekedjünk egy nagyot, aztán meg napokig ne szóljunk egymáshoz, vagy negatív atmoszféra legyen az otthonunkban. Ehhez kapcsolódik egyébként szorosan az is, hogy elfogadom az ő álláspontját: még ha igazam is van, ettől még ő gondolhatja másképp.
Oláh Geri fontosnak tartja, hogy gyerekeinek is olyan példát mutasson, ami később jövedelmező lesz számukra ahhoz, hogy boldog életet élhessenek.
Próbálom úgy élni az életemet, hogy apaként a helyes férfiképet mutassam a fiúknak: lássák, hogy hogyan kell majd bánni a kiválasztott nővel és a lányaim se adják alább egy bizonyos szintnél. Próbálom magasra tenni a mércét, mert hiszem, hogy amit itthonról visznek, az beépül majd a saját kapcsolataikba, házasságaikba is. Szerintem erre például sokkal jobban oda kellene figyelniük a házaspároknak, hogy mit mutatnak és hogyan élnek. Sokszor azt gondolják, hogy a gyerek nem látja és nem hallja őket, pedig a gyerekek minden érzékükkel észlelik a jeleket.
Gergő és Niki életében a Valentin-nap is nagy hangsúlyt kap, már reggeltől kettesben töltik a napot és rengeteget beszélgetnek. „Ez számunkra szinte kötelező, hogy ilyenkor kettesben legyünk, vacsorázni is elmegyünk és ott is alszunk egy éjszakát a kedvenc helyünkön”
