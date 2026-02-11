Oláh Geri: „Magasra teszem a mércét, mert hiszem, hogy ezzel segítek a legtöbbet a gyerekeimnek”

Oláh Gergő számára a Házasság hete kiemelt jelentőséggel bír, hiszen feleségével már harmadik éve folyamatosan előadásokat tartanak ilyenkor. A Boldog házasság nyomában című előadásuk már egyébként is annyira nagy népszerűségre tett szert országszerte, hogy hamarosan podcast is indulhat belőle.

Oláh Gergő gyerekeinek is igyekszik jó példát mutatni házasságával (Fotó: Markovics Gábor)

Oláh Gergő: „Nem kell mindig megérteni, elég elfogadni”

Oláh Gergő feleségével, Nikivel rengeteg munkát fektetnek abba, hogy a kapcsolatuk jól működjön, de sosem titkolták, hogy sokszor nekik is adódnak nehézségeik. Előadássorozatuk éppen erről szól egyébként: azokról a pillanatokról és kimondatlan bonyodalmakról, amit minden párkapcsolat elszenved, ezek azonban nem kerülnek ki a négy fal közül és sokszor nem is lelnek megoldásra. Geriék éppen erre kínálnak válaszokat: saját életük példáin keresztül kendőzetlen őszinteséggel mesélnek róla, hogy ők hogyan oldják meg a gondokat.

Próbálunk a saját életünkből másoknak is bátorságot és reményt adni. A felmerülő podcast gondolata után csináltam az oldalamon egy közvélemény-kutatást, hogy mennyire lenne igény erre és döbbenetes visszajelzések érkeztek. Sokan úgy vélik, hogy őrületesen nagy szükség van rá és hiánypótló is lenne, mert ugyan vannak olyan podcast-ek, amik érintik a házasság témáját, de olyan nincs, ami kizárólag a kapcsolat, az apa, az anya szerepekkel foglalkozna. Nagyon úgy fest, hogy márciusban már el is tudjuk majd indítani

– meséli Geri, majd hozzátette: terveznek hírességeket is behívni, de nem titkolt szándékuk hétköznapi emberekkel is beszélgetni, hiszen a visszajelzésekből tudják, hogy az ismert emberek mellett rengetegen kíváncsiak lennének hétköznapi történetekre is, hogy tudják: nincsenek egyedül. S hogy szerinte hol rontják el a legtöbben?