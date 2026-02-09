Nyertes Zsuzsa őszintén az anyaságról: „Nagyon sok pillanatot kihagytam a legszebb évekből”

Nyertes Zsuzsa hosszú évek óta meghatározó alakja a magyar színházi és televíziós világnak. A színpad, a forgatások és a próbák azonban sokszor háttérbe szorították a magánéletét, különösen akkor, amikor kislánya még egészen kicsi volt. Ma már nyíltan beszél arról, hogy ez milyen érzéseket hagyott benne, és hogyan próbálja most, nagymamaként „pótolni” az elmulasztott éveket.

Nyertes Zsuzsa imád az unokájával lenni, szeretne vele annyi időt tölteni, amennyit csak lehet (Fotó: Szabolcs László)

Nyertes Zsuzsa boldog nagymama

Nyertes Zsuzsa érzelmesen mesélt arról, milyen hullámzó érzések kavarognak benne, amikor a családjára és a múltjára gondol.

„Egyik percben nevetek, a másik percben sírok. Nekem elmondhatatlan érzés nagymamának lenni. Nekem volt két nagymamám, mind a kettőt ismertem. Az egyik nagyon szigorú volt, a másik pedig egy angyal. Az édesanyám is fantasztikus volt, a lányom pedig szintén egy csodás anyuka”

– kezdte. A művésznő harmincöt évesen lett édesanya, amit akkor jó döntésnek érzett, mégis sokszor eltöpreng azon, mi mindent hagyott ki.

Nagyon boldog voltam, hogy nem hagytam ki az életemből az anyaságot. Harmincöt éves voltam, utolsó pillanatnak tűnt akkoriban. Körülöttem akkor az osztályon csak huszonévesek voltak. Most már ez kitolódott persze. Az az igazság, hogy most az unokámmal, Olíviával amit anyaként kihagytam, azt megélhetem

– fogalmazott.

Nyertes Zsuzsa unokája segít a színésznőnek bepótolni azokat az éveket, amikor keveset tudott lenni saját gyermekével (Fotó: Markovics Gábor)

Nem sokkal a szülés után már újra dolgozni kezdett, és szinte azonnal visszatért a színház és a televízió világába.

Amint kijöttem a kórházból, három hét után már a szilveszteri műsort forgattam a tévében. Nem sokkal később már visszamentem próbálni, délelőtt próbáltam, visszavettem a szerepeimet. Amikor dolgoztam, a párom volt Zsuzsóval. Én nagyon-nagyon sok pillanatot kihagytam a legszebb évekből, amit most sajnálok. De késő bánat. Viszont itt van a lehetőség, és a lányomnak és az imádott vejemnek köszönhetően most még aránylag fiatalon ezt megélhetem. Kúszok-mászok az unokámmal, játszom vele, lecsúszok a csúszdán vele

– mesélte a boldog nagymama.

Nyertes Zsuzsa lánya elképesztően szuper anyuka, nagyon büszke rá a színésznő (Fotó: Szabolcs László)

Amikor kiderült, hogy nagymama lesz, különleges érzések kerítették hatalmába.

Amikor megtudtam, hogy a lányomnak, Zsuzsónak gyereke lesz, azt mondtam, hogy egyformán fogom szeretni a lányomat és az unokámat. Rájöttem, hogy ilyet nem szabad mondani, mert teljesen másképpen szeretem őket. Amikor ránézek, látom, hogy napról napra értelmesebb, okosabb, szebb, annyira ártatlan és védtelen. Természetes, hogy jobban óvod és szereted

– vallotta Nyertes Zsuzsa színésznő. Nyertes Zsuzsa ma már úgy érzi, az unokájával töltött idő ajándék számára. Bár sok mindent bán a múltból, igyekszik most minden percet kiélvezni, amit Olíviával tölthet.