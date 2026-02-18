Sokkoló: Naomi Campbell meghívta Epsteint a születésnapi bulijára is

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint Naomi Campbell jó barátságot ápolt Jeffrey Epsteinnel, akik egymást közt az évek során többször is beszéltek telefonon és személyesen is találkoztak.

Naomi Campbell meghívta Epsteint a születésnapi bulijára is Fotó: NurPhoto via AFP

Naomi Campbell hiába kérte Epsteintől a magánrepülőgépét

A hivatalosan nyilvánosságra hozott dokumentumok Jeffrey Epstein és Naomi Campbell meglepő barátságát körvonalazzák, a kapcsolat kialakulását és feltételezhetően annak kifutását mutatják be a pedofil életének utolsó két évtizedében.

A dokumentumok szerint az elítélt pedofil és a szupermodell telefonon nem csak beszélt, de személyesen találkozott sőt, meghívták egymást közös bulijaikra vagy vacsoráira is – erre utalnak az asszisztenseik közötti üzenetváltások is.

Campbell meghívta Epsteint többek között a 2004-es születésnapi partijára Saint-Tropez-be, meg egy bulira a párizsi Dolce & Gabbana üzletében, amelyen a márkával töltött 25. évfordulóját ünnepelte, valamint egy NEON rendezvényre Moszkvában, amelyet Dasa Zsukovával, Roman Abromovics orosz milliárdos akkori feleségével közösen szervezett.

A párizsi és moszkvai eseményekre szóló meghívókat egyaránt 2010-ben küldték ki, mindössze egy évvel azután, hogy Epsteint szabadon engedték a börtönből, miután bűnösnek vallotta magát kiskorúval való visszaélés vádjában.

Campbell csapatának egyik tagja egy e-mailben ezt írta, amelyben részleteket osztott meg a párizsi Dolce-partiról:

Közvetlenül az ajtóban leszek, ha bármilyen probléma adódik.

Ami a moszkvai eseményt illeti, akkoriban Epstein még házi őrizetben volt, és a NEON – egy, a meghívó szerint „Oroszország-szerte a gyermekek egészségügyi és oktatási programjainak támogatására létrehozott” jótékonysági szervezet – javára tartották meg a rendezvényt.

2016. januárjában Epstein és egy meg nem nevezett személy közötti e-mailek szerint Campbell sikertelenül kérte Epstein magángépének használatát, hogy elutazzon Miamiba, ami úgy tűnik, hogy az utolsó üzenetváltás volt a kettőjük között, és végül 15 éves barátságuk végét jelentette, amely 2001-es első találkozásukkor kezdődött - írja a People.