A Folk Fashion – Divat a folklór című kiállítás arra hívja a látogatókat, hogy felfedezzék a magyar népművészet és a divat különleges, időtálló kapcsolatát.

Ikonikus történetek

Az érdeklődők olyan ikonikus történetekkel találkozhatnak, mint a Gottex világhírű matyó és kalocsai mintás fürdőruha-kollekciója, vagy a londoni olimpia kalotaszegi motívumokkal díszített formaruhái, de Sebestyén Márta magyaros fellépő ruhája is látható lesz, amit az angol királynő előtt viselt a Buckingham palotában. A kiállítás különlegessége, hogy az izraeli Holon Design Múzeum Lea Gottlieb fürdőruha kollekciója is megtekinthető lesz, amely most először kerülnek bemutatásra Európában, és aminek darabjait olyan híres modellek hordtak kifutón, mint Naomi Campbell és Claudia Schiffer.

Gazdag kollekció

A kiállítás középpontjában a Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gazdag textilkollekciói, valamint magángyűjtők és múzeumok ruhái és személyes történetei állnak. Közel 150 darab ruhát, kiegészítőt és egyéb tárgyat vonultat fel, amelyek hitelesen tanúskodnak a népművészet és a divattörténet folyamatos kölcsönhatásáról. A tárlat kreatív folyamatokat és történeti kontextust bemutatva arra ösztönzi a látogatókat, hogy újraértelmezzék a viselettörténet és a népművészet közötti határvonalakat, miközben bepillantást nyernek a divattervezők alkotói világába.

A megvásárolt belépőjegy 2025. február 13. – október 30. között egyszeri belépésre jogosít nyitvatartási időben, keddtől vasárnapig 10-18 óra között. A belépőjeggyel a Hagyományok Háza állandó kiállítása, az "Illatok, ízek, formák" is látogatható!

Jegyárak:

normál jegy: 2 800 forint

diák- (6-26 év) és nyugdíjas jegy (62-70 év): 1 400 forint

Helyszín: Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér (Budapest, Corvin tér 8, 1011)