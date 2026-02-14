Tarolt a Nanushka a Budapest Central European Fashion Week-en

A Budapest Central European Fashion Week 2026-os szériájának szombati napját a Nanushka nyitotta meg.

Az elmaradhatatlan kis fekete Nanushka-verzióját is láthattuk

Fotó: Török Gergő

Sándor Szandra ezúttal is megmutatta, hogy mestere a funkcionalitás és a luxus ötvözésének és hogy mindig képes a megújulásra a szilárd alapok megtartásával. Bizonyára egyetlen divatrajongónak sem kell bemutatnunk Sándor Szandra nevét, aki a Nanushka megálmodójaként a magyar divatkultúra egyik megkerülhetetlen alakjává vált. Kreálmányait olyan hollywoodi hírességek viselik előszeretettel, mint Selena Gomez, Irina Shayk, Aubrey Plaza vagy éppen Kate Hudson.

A márka új kollekciója február 14-én került bemutatásra a BCEFW keretei belül a Szépművészeti Múzeumban és a lágy brutalizmus mottót kapta: ennek megfelelően pedig egymást követték a múzeum kifutóján a lágy esésű, nőies anyagok és a maszkulin, tekintélyt parancsoló darabok.

A mesteri rétegezés ezúttal sem maradhatott el

Fotó: Török Gergő

Az okosan rétegzett sziluettek és a természetes színpaletta kombinációja egyszerre volt játékos és kreatív és remekül hozta a lassabb, fenntarthatóbb divat filozófiáját. A divattervező, Sándor Szandra maga is elmondta, hogy imádja az anyagok újrahasznosítását, ennek megfelelően pedig jó pár ismerős szövetet is láthattunk az előző évek kollekcióiból.

A Nanushka pedig ebben a szezonban is hozza azt, amiért annyira szeretjük: csodásan vegyíti a művészi szintű minimalizmust, ami a szabásvonalaknak, apró részleteknek, vagy épp a strukturált elemek kombinációjának hála lesz igazán friss és időtálló.

További részletek és lélegzetelállító fotók a Bors oldalán.

A Budapest Central European Fashion Week szombati napját a Nanushka nyitotta meg 2026-ban is megrendezésre került a Budapest Central European Fashion Week.

A szombati nap programját a Nanushka show-ja nyitotta meg a Szépművészeti Múzeumban.

Az új kollekció jelszava a lágy brutalizmus lett.





