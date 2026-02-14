RETRO RÁDIÓ

Tarolt a Nanushka a Budapest Central European Fashion Week-en

Ismét megrendezésre került a Budapest Central European Fashion Week, és a hétvégét nem kisebb név nyitotta meg, mint Sándor Szandra és a Nanushka.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.14. 15:13
szépművészeti múzeum budapest fashion week budapest central european fashion week sándor szandra nanushka

A Budapest Central European Fashion Week 2026-os szériájának szombati napját a Nanushka nyitotta meg. 

Az elmaradhatatlan kis fekete Nanushka-verzióját is láthattuk
Fotó: Török Gergő

Sándor Szandra ezúttal is megmutatta, hogy mestere a funkcionalitás és a luxus ötvözésének és hogy mindig képes a megújulásra a szilárd alapok megtartásával. Bizonyára egyetlen divatrajongónak sem kell bemutatnunk Sándor Szandra nevét, aki a Nanushka megálmodójaként a magyar divatkultúra egyik megkerülhetetlen alakjává vált. Kreálmányait olyan hollywoodi hírességek viselik előszeretettel, mint Selena Gomez, Irina Shayk, Aubrey Plaza vagy éppen Kate Hudson

A márka új kollekciója február 14-én került bemutatásra a BCEFW keretei belül a Szépművészeti Múzeumban és a lágy brutalizmus mottót kapta: ennek megfelelően pedig egymást követték a múzeum kifutóján a lágy esésű, nőies anyagok és a maszkulin, tekintélyt parancsoló darabok. 

A mesteri rétegezés ezúttal sem maradhatott el
Fotó: Török Gergő

Az okosan rétegzett sziluettek és a természetes színpaletta kombinációja egyszerre volt játékos és kreatív és remekül hozta a lassabb, fenntarthatóbb divat filozófiáját. A divattervező, Sándor Szandra maga is elmondta, hogy imádja az anyagok újrahasznosítását, ennek megfelelően pedig jó pár ismerős szövetet is láthattunk az előző évek kollekcióiból. 

A Nanushka pedig ebben a szezonban is hozza azt, amiért annyira szeretjük: csodásan vegyíti a művészi szintű minimalizmust, ami a szabásvonalaknak, apró részleteknek, vagy épp a strukturált elemek kombinációjának hála lesz igazán friss és időtálló. 

További részletek és lélegzetelállító fotók a Bors oldalán. 

A Budapest Central European Fashion Week szombati napját a Nanushka nyitotta meg 

  • 2026-ban is megrendezésre került a Budapest Central European Fashion Week. 
  • A szombati nap programját a Nanushka show-ja nyitotta meg a Szépművészeti Múzeumban. 
  • Az új kollekció jelszava a lágy brutalizmus lett. 



 

 

