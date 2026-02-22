Gáspár Bea lenne a következő Nagy Ő? Hihetetlen vallomást tett
Gáspár Bea és Peter Srámek megnyíltak a műsorról és az érzéseikről.
A Nagy Duett élő show-ja után Gáspár Bea olyanoktól kapott üzeneteket, akik már hosszú ideje nem voltak jelen az életében, míg Peter Srámek a helyi boltban kapott gratulációkat.
Rengeteg SMS-t kapott a Nagy Duett sztárja
Gáspár Bea meglepődött, amikor nemcsak ismerősök és barátok gratuláltak a produkciójához, hanem olyanok is felkeresték, akik már 5–10 éve nem voltak jelen az életében.
Számára különös érzés, hogy ennyi különböző ember jelezte, hogy rá szavaztak. Őszintén bevallotta, hogy számára a legfontosabb a lánya előadására adott édesanyja véleménye, aki kedvesen és támogatóan reagált.
Anyukám ujjongva mondta, hogy 'Hát ez sokkal jobb volt, mint amire számítottam kislányom, nagyon ügyesek voltatok.' És ő is azt mondta, hogy mi voltunk a legjobbak
Peter elmesélte, hogy az utcán és a boltban is megállítják őket, gratulálnak nekik, és dicsérik Bea teljesítményét. Eközben, amikor a zsűri értékeléséről beszélgettek, Gáspár Bea hatalmas vallomást tett: ha szingli lenne, egy másik műsorban is szívesen vetélkedett volna.
Ha én szingli lennék, én mentem volna A Nagy Ő-be, ezt csak így mondom
Az énekes páros remekül kijön egymással, Bea viccesen megjegyezte, hogy új taggal bővült a Gáspár család.
A Nagy Duett második élő adásában pedig újra bizonyíthatnak, vasárnap 18:55-kor. Már az is kiderült, hogy milyen produkciókkal készülnek a sztárok.
