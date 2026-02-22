RETRO RÁDIÓ

Gáspár Bea lenne a következő Nagy Ő? Hihetetlen vallomást tett

Gáspár Bea és Peter Srámek megnyíltak a műsorról és az érzéseikről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.22. 18:00
Gáspár Bea Nagy Duett Nagy Ő

A Nagy Duett élő show-ja után Gáspár Bea olyanoktól kapott üzeneteket, akik már hosszú ideje nem voltak jelen az életében, míg Peter Srámek a helyi boltban kapott gratulációkat.

Rengeteg SMS-t kapott a Nagy Duett sztárja
Nagyszerűen egymásra hangolódtak a Nagy Duett versenyzői   Fotó: Nánási Pál / TV2

Rengeteg SMS-t kapott a Nagy Duett sztárja

Gáspár Bea meglepődött, amikor nemcsak ismerősök és barátok gratuláltak a produkciójához, hanem olyanok is felkeresték, akik már 5–10 éve nem voltak jelen az életében. 

Számára különös érzés, hogy ennyi különböző ember jelezte, hogy rá szavaztak. Őszintén bevallotta, hogy számára a legfontosabb a lánya előadására adott édesanyja véleménye, aki kedvesen és támogatóan reagált.

Anyukám ujjongva mondta, hogy 'Hát ez sokkal jobb volt, mint amire számítottam kislányom, nagyon ügyesek voltatok.' És ő is azt mondta, hogy mi voltunk a legjobbak

Peter elmesélte, hogy az utcán és a boltban is megállítják őket, gratulálnak nekik, és dicsérik Bea teljesítményét. Eközben, amikor a zsűri értékeléséről beszélgettek, Gáspár Bea hatalmas vallomást tett: ha szingli lenne, egy másik műsorban is szívesen vetélkedett volna.

Ha én szingli lennék, én mentem volna A Nagy Ő-be, ezt csak így mondom

Az énekes páros remekül kijön egymással, Bea viccesen megjegyezte, hogy új taggal bővült a Gáspár család.

A Nagy Duett második élő adásában pedig újra bizonyíthatnak, vasárnap 18:55-kor. Már az is kiderült, hogy milyen produkciókkal készülnek a sztárok.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu