Gáspár Bea lenne a következő Nagy Ő? Hihetetlen vallomást tett

A Nagy Duett élő show-ja után Gáspár Bea olyanoktól kapott üzeneteket, akik már hosszú ideje nem voltak jelen az életében, míg Peter Srámek a helyi boltban kapott gratulációkat.

Nagyszerűen egymásra hangolódtak a Nagy Duett versenyzői Fotó: Nánási Pál / TV2

Rengeteg SMS-t kapott a Nagy Duett sztárja

Gáspár Bea meglepődött, amikor nemcsak ismerősök és barátok gratuláltak a produkciójához, hanem olyanok is felkeresték, akik már 5–10 éve nem voltak jelen az életében.

Számára különös érzés, hogy ennyi különböző ember jelezte, hogy rá szavaztak. Őszintén bevallotta, hogy számára a legfontosabb a lánya előadására adott édesanyja véleménye, aki kedvesen és támogatóan reagált.

Anyukám ujjongva mondta, hogy 'Hát ez sokkal jobb volt, mint amire számítottam kislányom, nagyon ügyesek voltatok.' És ő is azt mondta, hogy mi voltunk a legjobbak

Peter elmesélte, hogy az utcán és a boltban is megállítják őket, gratulálnak nekik, és dicsérik Bea teljesítményét. Eközben, amikor a zsűri értékeléséről beszélgettek, Gáspár Bea hatalmas vallomást tett: ha szingli lenne, egy másik műsorban is szívesen vetélkedett volna.

Ha én szingli lennék, én mentem volna A Nagy Ő-be, ezt csak így mondom

Az énekes páros remekül kijön egymással, Bea viccesen megjegyezte, hogy új taggal bővült a Gáspár család.

A Nagy Duett második élő adásában pedig újra bizonyíthatnak, vasárnap 18:55-kor. Már az is kiderült, hogy milyen produkciókkal készülnek a sztárok.