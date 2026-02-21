Kincsvadászok VIP: Hegyi Barbara az álomár többszöröséért adta el antik műtárgyát

A TV2 sikerműsorában nem jellemző, hogy elakad az öt kereskedő szava, de Hegyi Barbara, Jászai Mari-díjas színművésznő olyan tárggyal érkezett a stúdióba, ami meglepettséget és döbbenetet váltott ki. A Kincsvadászok kereskedői teljes extázisba kerülnek, egy ideig szinte még a művésznőről is megfeledkeznek, annyira a műtárgy bűvöletébe kerülnek.

A Kincsvadászok szereplői nagyon örültek Hegyi Barbarának és az ő 300 éves műtárgyának (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: Hegyi Barbara sokkal kevesebb pénzre számított

A TV2 műtárgy-kereskedő showjába mindenki azért érkezik, hogy eladja értékes, vagy értékesnek hitt portékáját. A Kincsvadászok VIP mai adásába Hegyi Barbara is azért jött, hogy eladásra kínálja nagynénje két 18. századi érmetartó tarsolyát. A műtárgyszakértő, Megyesi Balázs fehér kesztyűben vizsgálta meg a színésznő portékáját.

A nagynéném tulajdona, az ő dédnagymamája vásárolhatta meg ezeket a bécsi aukción, 1928-ban

– mesélte a színművésznő - akit nemrég hatalmas meglepetéssel várták kollégai 60. születésnapján - a muzeális értékű tarsolyokról, amik a műsor szakértőjét annyira lenyűgözték, hogy Till Attilát be akarja küldeni a kereskedőkhöz, hogy licitáljon rájuk a nevében.

De nem csak őt, a kereskedőket is izgalomba hozzák kézzel készített érmetartók.

„Ne haragudj, hogy úgy otthagytunk, de annyira csodásak, gyönyörű munka. Végre egy izgalmas tárgyat kaptunk, igazi különlegesség"

- szólt a színésznőhöz Dr. Katona Szandra, aki a legérzelmesebb kereskedő a műsorban.

A Kincsvadászok Hegyi Barbara számára nem várt fordulatot tartogatott

Nagyházi Lőrinc pedig azonnal érzékeltette, hogy mennyire szeretné megszerezni a műtárgyakat.

„Kezdjük már el a licitet, könyörgöm!” - egyből el is indítja 100 ezer forinttal, onnan pedig elindult a Kincsvadászok egyik legizgalmasabb licitháborúja, mert mindenki magának akarta a tarsolyokat.

„Olyan tárgyat hoztál, ami miatt érdemes ezt a szakmát csinálni – jelentette ki Fertőszegi Péter, aki úgy érzi, behúzza a győztes licitet, de Nagyházi Lőrinc lett végül a befutó 630 ezer forintos ajánlattal, ami többszöröse Hegyi Barbara álomárának.

Nekem az a fontos, hogy ez a tárgy jó helyre kerüljön és legyen további élete! 300 év hatalmas idő

– vallotta be a művésznő boldogan, tudva, hogy a megfelelő kezekbe került a családi örökség.