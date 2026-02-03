Kárász Róbert harmadik lánya születése után: "Különleges élmény, hogy 56 évesen újra apuka lettem"

Ahogyan arról a Bors korábban már beszámolt, Kárász Róbert élete egyik legszebb időszakát éli. Baska Barbara operatőrrel már a boldogító igent is kimondták, aki azóta pedig már életet is adott első közös gyermeküknek.

Kárász Róbert 56 évesen lett újra édesapa, három lánya van (Fotó: Facebook)

Kárász Róbert büszke édesapa

„Megérkezett Ő, és ma olyan születésnapom van, hogy 3 lányos apukaként többet nem is kívánhatok. Köszönöm drága feleségem, Barbara” – írta anno Facebook-bejegyzésében Kárász Róbert aki a Duna Média Szolgáltató Zrt. kreatív igazgatójaként nemcsak a munkában, hanem a családi életben is teljes odaadással él.

A tévés elmesélte, hogy a harmadik gyermek érkezése különleges élmény volt számára. „Azt kell mondjam, hogy ez egy csoda. Ez teljesen mindegy, hogy az embernek milyen életszakaszában, életkorában érkezik meg a baba. Ez egy csoda, és mi ezt úgy is fogalmaztuk meg a Lelle megérkezésekor, hogy ez Isten áldása volt. Ugyan a mi megismerkedésünk eleve nagyon gyors volt. Az első randevúnkon azt mondtam neki, a Hősök terén, hogy a feleségem leszel, és családunk lesz. Ez egy csoda dolog az életemben” – vallotta. A korkülönbség ugyan jelentős az első két lányához képest, de a tapasztalat és a szeretet minden kétséget eloszlatott.

„Édesanyám kérdezte, »hogy megy a pelenkázás, fürdetés?« és meglepődött, amikor azt válaszoltam, hogy olyan, mintha csak tegnap hagytam volna abba. Ez a rutin egyszerűen benne marad az emberben” – árulta el Kárász Róbert, aki három lányával és Barbara két fiával együtt igazi nagycsaládot alkot.

Kárász Róbert felesége, Baska Barbara, akivel hamar egybekeltek (Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol)

Kárász Róbert kislánya, Lelle egy kis csoda

Kárász Róbert újra átélheti az "újdonsült" szülői örömök minden pillanatát, és büszkén osztja meg az élményt a nyilvánossággal. Az élete immár teljesen kiteljesedett: a munka, a szerelem és a család harmóniája együtt alkotja azt a boldogságot, amelyre mindig is vágyott.

Kárász Róbert gyermeke mindenért kárpótolja (Fotó: Mediaworks)

Kárász Róbert kora csak egy szám

A Ridikül műsorában őszintén beszélt arról is, milyen kihívásokkal jár az apaság 56 évesen: „Hát hogyne lett volna, sőt, aki azt mondja, hogy ezzel semmi nehézség nincs, az kamuzik. A lányaimnak is azt mondom, szerintem az életben a legnagyobb kihívás szülőnek lenni – kicsi, kamasz, vagy felnőtt gyerekkel. Az életritmus hirtelen megváltozik, miközben dolgoznod kell, gondoskodnod a családról, a környezetről. Most a Lellével máshogy kell beosztanom az időmet, hogy sportoljak, mozogjak, találkozzak a barátokkal, de pont a baba kárpótol mindenért."

Hazamész, meglátod a gyereket, és azonnal azt érzed, nem is kéne elmenni otthonról. Az is különleges élmény, hogy 56 évesen újra apuka lettem. Az első gyerek 26 évesen mindig nagy tanulólecke volt, stresszel járt, de most már kevésbé foglalkoztat, hogy mi lesz a családdal. Ez tényleg Isten adománya, és minden pillanatát élvezem

– zárta Kárász Róbert a gondolatait az apaságról.