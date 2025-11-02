RETRO RÁDIÓ

Gólyahír: 56 évesen ismét édesapa lett Kárász Róbert

Megszületett Kárász Róbert harmadik gyermeke.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 10:44
gólyahír Kárász Róbert édesapa

A Bors írja, hogy több évnyi egyedüllét után újra rátalált a szerelem Kárász Róbertre, aki a lánykérés után nyáron feleségül vette szíve választottját, Baska Barbara operatőrt. A népszerű tévés most elképesztő hírt osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis kiderült, hogy megszületett az első közös gyermekük – a híresség így háromszoros édesapa lett.

Kárász Róbert és felesége, Barbara / Fotó: Metropol

Megérkezett Ő és ma olyan születésnapom van, hogy 3 lányos apukaként többet nem is kívánhatok. Köszönöm drága feleségem, Barbara❤️

– írta Kárász Róbert, aki boldogabb már nem is lehetne, legalábbis erről árulkodik a bejelentő fotója.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu