Gólyahír: 56 évesen ismét édesapa lett Kárász Róbert

A Bors írja, hogy több évnyi egyedüllét után újra rátalált a szerelem Kárász Róbertre, aki a lánykérés után nyáron feleségül vette szíve választottját, Baska Barbara operatőrt. A népszerű tévés most elképesztő hírt osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis kiderült, hogy megszületett az első közös gyermekük – a híresség így háromszoros édesapa lett.

Kárász Róbert és felesége, Barbara / Fotó: Metropol

Megérkezett Ő és ma olyan születésnapom van, hogy 3 lányos apukaként többet nem is kívánhatok. Köszönöm drága feleségem, Barbara

– írta Kárász Róbert, aki boldogabb már nem is lehetne, legalábbis erről árulkodik a bejelentő fotója.