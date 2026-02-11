Alekosz tiszás agymenésére erős szavakkal reagáltak a sztárok

A Frizbi legutóbbi adásában Nagy Alekosz volt a vendég, aki élesen bírálta Hajdú Péter munkáját. A hírhedt reality-szereplő odáig ment, hogy azt mondta: a műsorvezető egyszer még ugyanúgy rács mögé kerülhet, mint korábban Lagzi Lajcsi. Hajdú Péter mindvégig higgadt maradt, és rutinosan kezelte Alekosz megjegyzéseit. A történtek után több ismert sztár is kiállt mellette: Dopeman után Aurelio is megszólalt az ügyben - írja a Bors.

Nagy Alekosz Hajdú Péternél vendégeskedett, ám nem tisztelte annyira a vendégszeretetet (Fotó: Frizbi TV)

Hajdú Péter elárulta az ő oldalát

Néha úgy éreztem magam a felvételen, mintha nem is a Beköltözvében lennék, hanem ez egy Netflix pitch lenne. Ennek ellenére óriásit megy és ma bárhol jártam, mindenki azt kérdezte, hogy mi lesz velem április 12-e után, a benzinkúton azt kérdezték, hogy mivel jövök majd, biciklivel? És sorolhatnám...

– árulta el a Beköltözve Hajdú Péterhez műsorvezetője. Sok emberben vetődhet fel a kérdés, hogy mégis hogyan tudott ennyire higgadt maradni Péter egy ilyen beszélgetés közben?

Az évek és a rutin. Azért fel voltam készülve arra, hogy mégis mi fog történni akkor, ha egy tiszás bejön hozzám, az oroszlánbarlangba. Az történt, amire számítottam. Nagyon kemény volt, egy nap alatt egy évet öregedtem, de itt vagyok. A TEK még nem jött értem, a két autóm megvan, szóval annak ellenére, hogy szürreális volt ez a beszélgetés, óriásit megy és nagyon élveztem. Viszont én maradok a béke és a józanság pártján

– mondta közösségi oldalán Hajdú Péter.

Hajdú Péter műsorának legújabb adása nagy sikernek örvend (Fotó: Mandiner)

Hajdú Péter után Aurelio is elárulta véleményét

Maradjunk annyiban, hogy Alekosz nekimegy a TV2-nek, mert nem kap munkát, úgyhogy körülbelül egy vagy másfél évvel ezelőtt még parádézott az Ázsia Expresszben. Teszem hozzá, hogy a TV2 anyahajóján, a legnézettebb műsoron. Én valamikor kedvelem a csávót, valamikor nem, hát most épp az utóbbi van, mert ahogy ezt előadja a jogtalansággal és a kicsit agresszív stílussal, szerintem egy kicsit disztingválni kellene. Szerintem kicsit túltolta a fehérje porokat

– jegyezte meg Aurelio.

A félig olasz származású tévésztár mellett Dopeman is elmondta gondolatait, ám ő kicsit másképp fogalmazott. „Azon gondolkodtam, hogy Alekosz titkon fideszes lehet, mert tiszásként a tiszásoknak ilyen fekete tükröt tartani nem lehet” - árulta el a rapper.