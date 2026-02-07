Alekosz kitálalt Kapitány Istvánról: „Luxusprostik ki-be járnak a villájába”

A Frizbi TV YouTube-csatornáján péntek este 19 órakor adásba kerülő műsorban Alekosz már a megjelenésével egyértelmű üzenetet küldött: a stúdióba a párt emblémájával díszített pulóverben érkezett. A Beköltözve Hajdú Péterrel legfrissebb részében a celeb nemcsak folyamatosan dicsérte a Tiszát, hanem a műsorvezetőnek, Hajdú Péternek is többször odaszúrt: azt állította, hogy az ellenzék április 12-i győzelme esetén bilincsben viszik majd el - írja a Bors.

Alekosz rendesen belelendült Fotó: Frizbi TV

Ám ahogy telt az idő, Alekosz egyre inkább belelendült. A tiszás politikusokról kizárólag szuperlatívuszokban beszélt, mígnem egy ponton kitálalt Kapitány Istvánról. Olyan dolgokat kezdett mondani, amitől még Hajdú Péternek is elakadt a szava.

„Az egy playboy, a Kapitány. Az egy playboy. Szerintem ő igénybe vesz prostikat is. Ő biztos, hogy prostikat is igénybe vesz, egy playboy. Egy jó kiállású gyerek a Kapitány Pista. Szerintem biztos, ha van egy kis esze... Figyelj, ő egy jó kiállású playboy. Hát, milyen vonzó még férfi szemmel is. Ő egy jó férfi. Biztos, hogy luxusprostik ki-be járnak a villájába. Nem ismerem a magánéletét, de ezt kinézem belőle mondjuk... Nekem tetszik a pali. Egy vagány, belevaló... Leszüreteli a felhozatalt. Jól teszi! A luxuscsajok luxus-Mercijeit megtölti V-Power Racinggel. Ad egy kártyát nekik, és akkor ingyen mennek a csajok” – mondta a műsorban Alekosz.

Hajdú Péter próbálta visszafojtani a nevetését, de végül csak ennyit reagált:

„Nem ismerem, de ezt nem gondolnám róla....”

Alekosz azonban itt sem állt meg, és tovább fűzte gondolatait:

„Hát, figyelj, a kiállása... Világlátott ő azért. De nem baj az, férfi, élni kell!”

Az elképesztő interjú azonban itt még korántsem ért véget. Alekosz ugyanis nemcsak beszélt, hanem nyíltan fenyegetőzni is kezdett. A Tisza-logós pulóverben feszítő celeb hosszasan sorolta, kiket látna szívesen rács mögött abban az esetben, ha április 12-én a Tisza Párt kerülne hatalomra. Még Hajdú Pétert is börtönbe küldené.

Alekosz börtönbe küldené Hajdú Pétert is - Fotó: Frizbi TV

„De téged nem azért fognak elvinni. Hogy miért? Hát, azt a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal majd megvizsgálja. Téged az Európai Ügyészség is megvizsgál majd. S akkor ők eldöntik, mi lesz a sorsod. Április 13-án a számláidat zárolják, és az egyik kocsid is biztosan ugrik” – mondta határozottan Alekosz, aki arról is beszámolt, hogy a tiszásokat a bosszú vezérli.