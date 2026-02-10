Szívfacsaró: Fenyő Miklós lánya beszéde közben szem nem maradt szárazon

Fenyő Miklós, a magyar rock 'n' roll megkerülhetetlen alakja január 31-én hagyott itt minket. Fenyő Miklós temetése február 10-én zajlott le, amelyet teljes titokban tudtak megszervezni családtagjai - írja a Bors. Lánya, Diána beszéde közben elcsuklott a hangja a sírástól.

Fenyő Miklós temetése teljes titokban szerveződött, családtagjai fehér rózsákkal búcsúztak. Fotó: Bors

Fenyő Miklós temetése: a családnak fáj a legjobban

Hatalmas fájdalmat él át Fenyő Miklós családja, és ez a Farkasréti temetőben megrendezett búcsúztatása közben is érezhető volt. Két gyermeke, Diána és Dávid, valamint szeretett unokái, Balázs és Laura gyászolja őt. Diána, akit Fenyő Miklós Diónak becézett, beszéde közben teljesen összetört. Szívbemarkoló pillanatok voltak, amelyet senki nem tudott könnyek nélkül kibírni.

Imádta a nőket, de két szerelme volt. Egyik felvezette a világot jelentő deszkákra, a másik lekísérte. Az első az anyukám, lángoló szerelem volt. Most is együtt koccintanak a Szent Péter bárban és koccintanak az unokákra. A másik az ő nyuszikája. Ez szintén nagy szerelem volt, Erika mindvégig segítette a színfalak mögött. Baliban, (az unokájában - a szerk.), az ő Mikulásában visszaköszön apu humora, szarkazmusa, vagánysága. Szeretlek, drága medvém!

- mondta Fenyő Miklós lánya, miközben könnyeivel küszködött.

„Bizalmatlan ember volt, nehezen adta a lelkét. A közös múlt viszont fontos volt ahhoz, hogy mélyen érezzen valaki iránt” - tette még hozzá, majd a Hungária tagjaihoz fordult: