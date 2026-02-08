„Rettenetesen közvetlen és jófej volt, ittam a szavait”: Csordás Tibi Fenyő Miklóssal volt az utolsó fellépésein

Fenyő Miklós emlékére gyertyagyújtós megemlékezést tartottak a budapesti Hősök terén február 6-án este. A tömeg eleinte csendben állt, hallgatta a halk zenét, százak mécsest, gyertyát gyújtottak, találgatták, mi okozhatta a legendás zenész halálát. Ezrek jelentek meg, a háromórás esemény végére is több száz ember maradt a téren, igazi rock and roll-rajongók, akik közül többen már mosolyogva rockyztak, vagy táncoltak a nagy slágerekre, mint a Micsoda buli, az Isztambul vagy a Csókkirály.

Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért: sokan eljöttek

(Fotó: Bors)

Csordás Tibi elmondta a Metropolnak, hogy őt gyerekként megfogta a zenekar fantáziavilága.

A szüleim nagy zenerajongók voltak, imádták a Hungáriát, megvolt az összes lemez. Nagyon bulizósak is voltak, úgyhogy én gyerekkoromban szerettem meg őket, imádtam. Akkora hatással voltak rám, hogy amikor megalapítottuk a Fiestát, én is szerettem volna egy külön világot létrehozni, ahogy a Hungária tette: különböző szereplőkkel, helyszínekkel.

„Nagy öröm volt számomra, hogy az utolsó fellépésein DJ Dominique, a Kozmix és én ott lehettünk Fenyő Miklós mellett Londonban és Zürichben. Ez a két buli egymást követő héten volt. Érdekes, hogy én gyerekkorom óta rajongója voltam, de nem találkoztunk személyesen. Most viszont rengeteg időt töltöttünk együtt, a backstage-ben is, mulatozással, nagyon nagy élmény volt. Óriási ajándék volt ez az élettől, nem gondoltuk volna, hogy ez lesz...” – tette hozzá.

Csordás Tibit inspirálta a Hungária és Fenyő Miklós

(Fotó: Bors)

„Amikor még nem ismertem, azt hallottam, hogy tartanak tőle. Én ezzel egyáltalán nem szembesültem. Mondtam is neki, hogy csodálkozom, hogy ilyen híre van, mert rettenetesen közvetlen és jófej volt, ittam a szavait” – emlékezett a Fiesta énekese.

Fenyő Miklós halála sokkolta Rákász Bélát is

Rákász Béla legendás alakja a hazai diszkóknak, ő is megjelent a megemlékezésen: a Metropolnak elmesélte, hogy évtizedek óta ismerte Fenyőt, a Szerelemre hívlak című dallal csajozott még a 70-es években.

DJ Rákász Béla a 80-as években ismerte meg Fenyőt

(Fotó: Facebook/Rákász Béla)

Szeretem a szövegeit, a zenéjét. Én a siófoki Matrózban diszkóztam a nyolcvanas évek elején, bejöttek minden este vacsorázni a Hungáriával, én meg nyomtam nekik egy rock and roll show-t, beöltöztem Fenyő Mikinek, parókával, mindennel... A siófoki Deltába is bejártak, az is menő hely volt, sajnos bezárt már.

„A magánéletben nem jártunk össze, de a SOTE Klubban találkoztunk párszor. A Barba Negrában egyik nagy születésnapi koncertjét én csináltam: laza srác volt, tortát is ettünk. Amit kiemelnék, hogy a szövegei briliánsak, elképesztően jó volt a nyelvismerete.

A rímei nagyon jók, bennük van a lazaság és a mély tartalom, sok szellemes szófordulattal.

Én például a Randi Andi című dallal udvaroltam a feleségemnek, aki amúgy Klárika volt... Fenyő Miki zenéi mindig elkísértek, az összes dalt kedvelem: mindet más miatt szeretem” – tette hozzá.