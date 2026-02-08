„Rettenetesen közvetlen és jófej volt, ittam a szavait”: Csordás Tibi Fenyő Miklóssal volt az utolsó fellépésein
A Hungária alapítójának halála érthető módon megrázta nemcsak a zenészszakmát, hanem az egész országot. Csordás Tibi a Metropolnak emlékezett vissza arra, milyennek ismerte meg Fenyő Miklóst, Rákász Béla DJ pedig régi emlékeiről mesélt, a 80-as években ismerte meg a zenekar tagjait.
Fenyő Miklós emlékére gyertyagyújtós megemlékezést tartottak a budapesti Hősök terén február 6-án este. A tömeg eleinte csendben állt, hallgatta a halk zenét, százak mécsest, gyertyát gyújtottak, találgatták, mi okozhatta a legendás zenész halálát. Ezrek jelentek meg, a háromórás esemény végére is több száz ember maradt a téren, igazi rock and roll-rajongók, akik közül többen már mosolyogva rockyztak, vagy táncoltak a nagy slágerekre, mint a Micsoda buli, az Isztambul vagy a Csókkirály.
Csordás Tibi elmondta a Metropolnak, hogy őt gyerekként megfogta a zenekar fantáziavilága.
A szüleim nagy zenerajongók voltak, imádták a Hungáriát, megvolt az összes lemez. Nagyon bulizósak is voltak, úgyhogy én gyerekkoromban szerettem meg őket, imádtam. Akkora hatással voltak rám, hogy amikor megalapítottuk a Fiestát, én is szerettem volna egy külön világot létrehozni, ahogy a Hungária tette: különböző szereplőkkel, helyszínekkel.
„Nagy öröm volt számomra, hogy az utolsó fellépésein DJ Dominique, a Kozmix és én ott lehettünk Fenyő Miklós mellett Londonban és Zürichben. Ez a két buli egymást követő héten volt. Érdekes, hogy én gyerekkorom óta rajongója voltam, de nem találkoztunk személyesen. Most viszont rengeteg időt töltöttünk együtt, a backstage-ben is, mulatozással, nagyon nagy élmény volt. Óriási ajándék volt ez az élettől, nem gondoltuk volna, hogy ez lesz...” – tette hozzá.
„Amikor még nem ismertem, azt hallottam, hogy tartanak tőle. Én ezzel egyáltalán nem szembesültem. Mondtam is neki, hogy csodálkozom, hogy ilyen híre van, mert rettenetesen közvetlen és jófej volt, ittam a szavait” – emlékezett a Fiesta énekese.
Fenyő Miklós halála sokkolta Rákász Bélát is
Rákász Béla legendás alakja a hazai diszkóknak, ő is megjelent a megemlékezésen: a Metropolnak elmesélte, hogy évtizedek óta ismerte Fenyőt, a Szerelemre hívlak című dallal csajozott még a 70-es években.
Szeretem a szövegeit, a zenéjét. Én a siófoki Matrózban diszkóztam a nyolcvanas évek elején, bejöttek minden este vacsorázni a Hungáriával, én meg nyomtam nekik egy rock and roll show-t, beöltöztem Fenyő Mikinek, parókával, mindennel... A siófoki Deltába is bejártak, az is menő hely volt, sajnos bezárt már.
„A magánéletben nem jártunk össze, de a SOTE Klubban találkoztunk párszor. A Barba Negrában egyik nagy születésnapi koncertjét én csináltam: laza srác volt, tortát is ettünk. Amit kiemelnék, hogy a szövegei briliánsak, elképesztően jó volt a nyelvismerete.
A rímei nagyon jók, bennük van a lazaság és a mély tartalom, sok szellemes szófordulattal.
Én például a Randi Andi című dallal udvaroltam a feleségemnek, aki amúgy Klárika volt... Fenyő Miki zenéi mindig elkísértek, az összes dalt kedvelem: mindet más miatt szeretem” – tette hozzá.
A megható eseményen nem volt jelen sem Dolly, sem Novai Gábor, sem Szikora Róbert, de megjelent DJ Dominique is, aki elmondta, hogy ősszel órákat beszélgettek Miklóssal, aki nagy hatással volt rá.
