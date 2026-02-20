Elhunyt az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplője
52 évesen hunyt el a sztár.
Szunyi Zsolt, az Éjjel-nappal Budapest sztárja elhunyt 52 évesen. Zsoltot a dunakeszi városi temetőben helyezik örök nyugalomra.
Szunyi Zsolt hivatalos közösségi oldalán jelentették be a rajongóknak a temetés időpontját.
Ha rá gondoltok, ne a csend jusson eszetekbe, hanem egy jó zene. Egy nevetés. Egy vetődés a kapuban.
– írták.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre