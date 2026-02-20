RETRO RÁDIÓ

Elhunyt az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplője

52 évesen hunyt el a sztár.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 09:09
Éjjel-nappal Budapest tragédia gyász

Szunyi Zsolt, az Éjjel-nappal Budapest sztárja elhunyt 52 évesen. Zsoltot a dunakeszi városi temetőben helyezik örök nyugalomra.

52 évesen hunyt el az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplője.
52 évesen hunyt el az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplője. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Szunyi Zsolt hivatalos közösségi oldalán jelentették be a rajongóknak a temetés időpontját.

Ha rá gondoltok, ne a csend jusson eszetekbe, hanem egy jó zene. Egy nevetés. Egy vetődés a kapuban. 

írták.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu