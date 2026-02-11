RETRO RÁDIÓ

Micsoda döntés: a legnagyobb világsztárok sorába lépett Britney Spears

Nagy üzletet kötött az énekesnő. Britney Spears-nél pénz állt a házhoz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 14:30
Britney Spears popsztár sláger womanizer baby one more time énekesnő

Az amerikai énekesnő életében most új fejezet kezdődik, ugyanis megvált teljes zenei katalógusától. Az eladás több legendás slágerét érinti, köztük a Baby One More Time, a Circus és a Womanizer című dalokat is. Sajtóértesülések szerint a 44 éves Britney Spears a Primary Wave zenei kiadónak adta el a tulajdonjogokat. Az amerikai lapok szerint jogi dokumentumok igazolják, hogy az adásvétel már december 30-án megtörtént.

Britney Spears eladta slágereit
Britney Spears eladta slágerei tulajdonjogát (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Britney Spears eladta a múltját – legismertebb dalai már más kezében vannak

Az eladások pontos összege egyelőre nem ismert, Britney Spears és Primary Wave képviselői nem reagáltak a lapok megkeresésére. A kiadó azonban nem ismeretlen a zeneiparban, honlapjuk szerint jelenleg olyan legendás előadók katalógusát birtokolják, mint Prince, Bob Marley vagy Whitney Houston. Ehhez a patinás névsorhoz csatlakozott most Britney.

1999 és 2016 között Britney Spears kilenc stúdióalbumot adott ki. A Sony Music adatai szerint világszerte közel 150 millió lemezt adott el, ezzel pedig minden idők egyik legsikeresebb popelőadójának számít.

A popsztár január 8-án Instagram-oldalán megosztott egy régebbi fotót, a bejegyzésben pedig a színpadra való visszatérésének a lehetőségéről írt:

Rendkívül érzékeny okok miatt soha többé nem fogok fellépni az Egyesült Államokban, de remélem, hogy hamarosan vörös rózsával a hajamban, a fiammal együtt fogok fellépni... az Egyesült Királyságban és Ausztráliában

A posztban Britney nem pontosította, hogy melyik fiáról, a 20 éves Sean Prestonról vagy a 19 éves Jayden Jamesről ír – számolt be róla a Life.hu internetes portál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu