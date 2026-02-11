Micsoda döntés: a legnagyobb világsztárok sorába lépett Britney Spears

Az amerikai énekesnő életében most új fejezet kezdődik, ugyanis megvált teljes zenei katalógusától. Az eladás több legendás slágerét érinti, köztük a Baby One More Time, a Circus és a Womanizer című dalokat is. Sajtóértesülések szerint a 44 éves Britney Spears a Primary Wave zenei kiadónak adta el a tulajdonjogokat. Az amerikai lapok szerint jogi dokumentumok igazolják, hogy az adásvétel már december 30-án megtörtént.

Britney Spears eladta slágerei tulajdonjogát (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Britney Spears eladta a múltját – legismertebb dalai már más kezében vannak

Az eladások pontos összege egyelőre nem ismert, Britney Spears és Primary Wave képviselői nem reagáltak a lapok megkeresésére. A kiadó azonban nem ismeretlen a zeneiparban, honlapjuk szerint jelenleg olyan legendás előadók katalógusát birtokolják, mint Prince, Bob Marley vagy Whitney Houston. Ehhez a patinás névsorhoz csatlakozott most Britney.

1999 és 2016 között Britney Spears kilenc stúdióalbumot adott ki. A Sony Music adatai szerint világszerte közel 150 millió lemezt adott el, ezzel pedig minden idők egyik legsikeresebb popelőadójának számít.

A popsztár január 8-án Instagram-oldalán megosztott egy régebbi fotót, a bejegyzésben pedig a színpadra való visszatérésének a lehetőségéről írt:

Rendkívül érzékeny okok miatt soha többé nem fogok fellépni az Egyesült Államokban, de remélem, hogy hamarosan vörös rózsával a hajamban, a fiammal együtt fogok fellépni... az Egyesült Királyságban és Ausztráliában

A posztban Britney nem pontosította, hogy melyik fiáról, a 20 éves Sean Prestonról vagy a 19 éves Jayden Jamesről ír – számolt be róla a Life.hu internetes portál.