Britney Spears drámai vallomása: „Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy egyáltalán életben vagyok”

A popdíva fél a családjától. Britney Spears hálás, annak ellenére, ahogy bántak vele.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 21:00
A népszerű énekesnő szerencsésnek érzi magát, hogy életben van, miután kezelni tudta a feszült helyzeteket a családjában. Britney Spears egy közösségi médiás bejegyzésben beszélt családjával kapcsolatos érzéseiről és a magányról.

Britney Spears
Britney Spears sokat változott az évek alatt Fotó: AFP

Britney Spears fél a családjától?

A magányról és a családjáról beszélt egy Instagram-bejegyzésben a híres énekesnő.

Emberként mindannyian csak azt szeretnénk, hogy kapcsolatot érezzünk egymással, és soha ne érezzük magunkat egyedül. Azok számára, akiknek a családtagjai azt mondták, hogy segíteni nekik azt jelenti, hogy elszigetelik őket, és hihetetlenül kirekesztettnek érzik magukat... tévedtek

– idézi sorait a People.

Britney Spears hozzátette, hogy bár emberként megbocsáthatunk bármit, de sosem felejtünk. Azzal folytatta, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy életben van.

Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy egyáltalán életben vagyok, tekintve, hogy a családom hogyan bánt velem egykor, és most félek tőlük.

Szerinte sosem fognak felelősséget vállalni az ellene rosszat tevők. Bejegyzése azután jelent meg, hogy évek óta először beszélt őszintén a 73 éves édesapjával, Jamie-vel, 70 éves édesanyjával és testvérével való kapcsolatáról.

Karácsonykor egy fotót tett közzé édesanyja Jamie Lynn magáról, 17 éves lányáról Maddie-ről, Ivey-ről, Lynne-ről és Spears fiáról, Sean Prestonról. Britney Spears 20 éves fiát, Prestont és 19 éves fiát, Jaydent exférjével, Kevin Federline-nel közösen neveli.

2023-ban egy memoárban az énekesnő nyíltan beszélt a családjával kapcsolatos bonyolult kötelékről. Azt írta, hogy Jamie Lynne-nek része volt abban, hogy egyedül nőtt fel. 2023-ban Spears és az édesanyja együtt ünnepelték a sztár születésnapját, források szerint neheztel rá, mert szerinte többet is tehetett volna, hogy segítse őt. 

Hazudtam, és azt mondtam az egész világnak, hogy jól vagyok és boldog vagyok

– mondta 2021-ben a bíróságon Britney Spears.

2021 novemberében végül megszüntették Britney Spears gondnokság alá helyezését, Jamie-t pedig visszaéléssel vádolták meg, amit tagadott végig.

 

