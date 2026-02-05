Britney Spears drámai vallomása: „Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy egyáltalán életben vagyok”
A popdíva fél a családjától. Britney Spears hálás, annak ellenére, ahogy bántak vele.
A népszerű énekesnő szerencsésnek érzi magát, hogy életben van, miután kezelni tudta a feszült helyzeteket a családjában. Britney Spears egy közösségi médiás bejegyzésben beszélt családjával kapcsolatos érzéseiről és a magányról.
Britney Spears fél a családjától?
A magányról és a családjáról beszélt egy Instagram-bejegyzésben a híres énekesnő.
Emberként mindannyian csak azt szeretnénk, hogy kapcsolatot érezzünk egymással, és soha ne érezzük magunkat egyedül. Azok számára, akiknek a családtagjai azt mondták, hogy segíteni nekik azt jelenti, hogy elszigetelik őket, és hihetetlenül kirekesztettnek érzik magukat... tévedtek
– idézi sorait a People.
Britney Spears hozzátette, hogy bár emberként megbocsáthatunk bármit, de sosem felejtünk. Azzal folytatta, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy életben van.
Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy egyáltalán életben vagyok, tekintve, hogy a családom hogyan bánt velem egykor, és most félek tőlük.
Szerinte sosem fognak felelősséget vállalni az ellene rosszat tevők. Bejegyzése azután jelent meg, hogy évek óta először beszélt őszintén a 73 éves édesapjával, Jamie-vel, 70 éves édesanyjával és testvérével való kapcsolatáról.
Karácsonykor egy fotót tett közzé édesanyja Jamie Lynn magáról, 17 éves lányáról Maddie-ről, Ivey-ről, Lynne-ről és Spears fiáról, Sean Prestonról. Britney Spears 20 éves fiát, Prestont és 19 éves fiát, Jaydent exférjével, Kevin Federline-nel közösen neveli.
2023-ban egy memoárban az énekesnő nyíltan beszélt a családjával kapcsolatos bonyolult kötelékről. Azt írta, hogy Jamie Lynne-nek része volt abban, hogy egyedül nőtt fel. 2023-ban Spears és az édesanyja együtt ünnepelték a sztár születésnapját, források szerint neheztel rá, mert szerinte többet is tehetett volna, hogy segítse őt.
Hazudtam, és azt mondtam az egész világnak, hogy jól vagyok és boldog vagyok
– mondta 2021-ben a bíróságon Britney Spears.
2021 novemberében végül megszüntették Britney Spears gondnokság alá helyezését, Jamie-t pedig visszaéléssel vádolták meg, amit tagadott végig.
