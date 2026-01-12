Wossala Rozina: „Gamboo nagyon érzékeny kiskutya”

A gasztroszakember életében mindig voltak kutyák, derül ki a hot! magazin képes összeállításából. Rozina, Gamboo érkezése előtt évekig rágta az akkori párja fülét, így sokszor böngészték az internetes hirdetési felületeket. Wossala Rozina és párja Érdre utazott a kutyáért, ahol egyedül ő maradt meg a korábbi alomból, mivel bundájában található néhány fehér folt.

Wossala Rozina és Gamboo között nagyon szoros kapcsolat alakult ki (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Wossala Rozina: „Nem is kívánhatnék jobb kutyát!”

A kutyus az első találkozás alkalmával annyira hiperaktívan viselkedett, hogy a sztárséf haza sem akarta vinni. Másnap mégis visszamentek érte, mert a párja azt mondta, hogy ez a kutya márpedig Rozinára várt. A séf sírva ölelte magához az ebet a hazafelé vezető úton.

Rozina elmesélte, hogy Gamboo hihetetlenül intelligens kiskutya (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Rozina nem is kívánhatna jobb kutyát. Az első két hónapban csakis Gamboo-val foglalkozott, fokozatosan szoktatta hozzá ahhoz, hogy lesz olyan, amikor egyedül marad majd a lakásban, így a kutyus nem ismeri a szeparációs szorongást.

Rozina és kutyája sokat játszanak a lakásban is (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Gamboo nagyon érzékeny kiskutya, és szüksége van a fizikai kontaktusra. Szeret a figyelem középpontjában lenni, ugyanakkor hihetetlenül intelligens is. Wossala Rozina gasztroszakembernek egyáltalán nem kell tartania attól, hogy Gamboo szétrág valamit a lakásban, amikor egyedül marad.

Wossala Rozina kutyája szeret a figyelem középpontjában lenni (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Az egykor félős kis eb ma már boldog életet él, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a gazdája kicsi kora óta kutyaoviba és kutyasuliba hordja. Rozina elárulta, hogy Csörgő Balázs személyében egy nagyon jó kutyatrénert talált.