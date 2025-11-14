RETRO RÁDIÓ

Wossala Rozina elárulta, miért rajong leginkább

A gasztro-szakember otthona tele van Mexikóból származó színes tárgyakkal. Wossala Rozina szívesen veszi a nyakába a világot, Mexikó a kedvencei közé tartozik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.14. 08:30
Wossala Rozina Halottak Napja Mexikó

Szívesen fedezi fel a világot Wossala Rozina, ha csak teheti, valami izgalmas helyre utazik, olykor embert próbáló körülmények közé. Mexikó kultúrájáért különösen rajong. Wossala Rozina utazásai során szívesen fedezi fel a világot.

Wossala Rozina, az ismert gasztro-szakember, rajong a Mexikói kultúráért.
Wossala Rozina ha csak tehetné, folyton utazna (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin archívum)

Wossala Rozina Mexikóban járt

„Az első szó, ami eszembe jut Mexikóról, és ami szerintem átjárja az embert, amikor megérkezik oda, az a vibrálás” – nyilatkozta Rozina. „Mert legyen szó a kultúráról, az ételről, a zenéről vagy magáról a mikroklímájáról, az egy nagyon vibráló, gazdag világ. Nagyon szeretem például azt, hogy a halált nem kezelik tabuként. A Dia de Muerte, vagyis a halottak napja egy ünnep, amelynek során a családtagok vidáman emlékeznek meg a halottakról, és nem kezelik a halált tabuként.”

Rozina utazásai során saját testi épségét is próbára teszi
Wossala Rozina Mexikóban járt, ahol a helyi specialitásokat is megkóstolta (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin archívum)

Wossala Rozina gasztro-szakember, aki utazásai során felfedezi a világot, maga is úgy véli, a halál fontos része az életünknek, és nem túl jó, hogy itt Európában igyekszünk távol tartani magunkat a halál gondolatától.

A halál nélkül súlytalanná válna az élet

– vallja Rozina.

„Gondoljunk csak bele, hogy abban a pillanatban, ha örök időnk lenne, valójában semmi nem számítana. Szerintem pedig éppen ettől lesz értékes, ettől lesz igazán izgalmas, hogy egyszer csak vége lesz” – osztotta meg gondolatait a szakember.

További izgalmas sztárhírekért keresd a hot! magazon legfrissebb számát!
További izgalmas sztárhírekért keresd a hot! magazin legfrissebb számát! (Fotó: archív/hot! magazin)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu