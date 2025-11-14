Wossala Rozina elárulta, miért rajong leginkább

Szívesen fedezi fel a világot Wossala Rozina, ha csak teheti, valami izgalmas helyre utazik, olykor embert próbáló körülmények közé. Mexikó kultúrájáért különösen rajong. Wossala Rozina utazásai során szívesen fedezi fel a világot.

Wossala Rozina ha csak tehetné, folyton utazna (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin archívum)

Wossala Rozina Mexikóban járt

„Az első szó, ami eszembe jut Mexikóról, és ami szerintem átjárja az embert, amikor megérkezik oda, az a vibrálás” – nyilatkozta Rozina. „Mert legyen szó a kultúráról, az ételről, a zenéről vagy magáról a mikroklímájáról, az egy nagyon vibráló, gazdag világ. Nagyon szeretem például azt, hogy a halált nem kezelik tabuként. A Dia de Muerte, vagyis a halottak napja egy ünnep, amelynek során a családtagok vidáman emlékeznek meg a halottakról, és nem kezelik a halált tabuként.”

Wossala Rozina Mexikóban járt, ahol a helyi specialitásokat is megkóstolta (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin archívum)

Wossala Rozina gasztro-szakember, aki utazásai során felfedezi a világot, maga is úgy véli, a halál fontos része az életünknek, és nem túl jó, hogy itt Európában igyekszünk távol tartani magunkat a halál gondolatától.

A halál nélkül súlytalanná válna az élet

– vallja Rozina.

„Gondoljunk csak bele, hogy abban a pillanatban, ha örök időnk lenne, valójában semmi nem számítana. Szerintem pedig éppen ettől lesz értékes, ettől lesz igazán izgalmas, hogy egyszer csak vége lesz” – osztotta meg gondolatait a szakember.