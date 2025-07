Mindenkit meglepett Wossala Rozina, a séf nagy bejelentést tett: "Ne kíméljetek"

Wossala Rozina ismét meglepte rajongóit: a népszerű séf és médiaszemélyiség a minap megvált hosszú hajtincseitől, amit az elmúlt időszakban a védjegyének tekintettek. Az új, letisztultabb frizura azonban szintén nagy sikert aratott követői körében. Hasonló döntést hozott Megyeri Csilla is, aki a napokban vált meg rasztájától, új megjelenésükkel ezáltal mindketten friss lendületet hoztak közösségi média platformjaikra.

Wossala Rozina haja itt még hoszú volt (Fotó: Szabolcs László)

Wossala Rozina minden szempontból a megújulás útját járja

Wossala Rozina életében nem ez az első jelentős változás. Az elmúlt években 12 kilót fogyott, egészséges életmódra váltott, és tudatosan építi karrierjét. A magánéletében is kiegyensúlyozottság jellemzi: tizenegy éve él boldog párkapcsolatban sportos életmódot folytató párjával, aki imádja Rozina főztjét és támogatja őt mindenben.

A családi kapcsolatok is fontos szerepet játszanak Rozina életében. Édesanyja, Kánya Kata színésznő mindig is támogatta lánya önkifejezését, még akkor is, amikor a gasztro guru kamaszként lázadó korszakát élte. Édesapjával, Wossala Györggyel, a világ- és Európa-bajnok vitorlázóval való kapcsolata azonban sokáig kihívásokkal teli volt, de az évek során sikerült közeledniük egymáshoz.

Wossala Rozina párja mellett kivirágzott (Fotó: Instagram)

Szívesen élne kommunában párjával

A családi kötelékek mellett Rozina baráti kapcsolatai is erősek. Legjobb barátja, Bálint kisfiának keresztanyja lett, ami különösen megható pillanat volt számára. Bár egyelőre nem tervez saját gyermeket, az anyaság gondolata nem áll távol tőle. Rozina és párja közösen tervezik a jövőt. Egy dél-amerikai kommunában képzelik el az életüket, ahol közösségben nevelhetnék gyermekeiket.

„Egy közösségben szeretnék létezni. Nem is a párommal szeretnék ketten, hanem egy kommunában szeretnék lakni” – nyilatkozta korábban Rozina a Palikék világában című műsorban.

A változás híve

A séfként és médiaszemélyiségként is aktív Rozina számára az önkifejezés mindig is fontos volt. Legyen szó új frizuráról, életmódváltásról vagy személyes kapcsolatairól, mindig őszintén és bátran vállalja önmagát, inspirálva ezzel követőit is.