Lebukott: Jóképű férfi oldalán tűnt fel Wossala Rozina - Fotó

Wossala Roznia nem azon hírességek közé tartozik, akik a közösségi oldalán éli a mindennapjait. A posztjai jelentős része is inkább a munkájával kapcsolatos, időnként oszt meg olyan tartalmat, ami a magánéletéhez kapcsolódik.

Wossala Rozina csak ritkán mutatja meg családtagjait (Fotó: Szabolcs László)

Wossala Rozina jóképű sofőrje, nem mást, mint a testvére

Abból nem csinál titkot, hogy párkapcsolatban él, viszont soha, egyetlen fotót sem mutatott meg magánélete ezen részéből. Csaknem ugyanez jellemző a családi vonatkozásra is. Aki követi Rozina életét, pontosan tudja, hogy édesanyja nem más, mint a híres műsorvezető, Kánya Kata. Időnként Instáján felbukkan egy-egy közös fotó, a család többi tagjára ez már kevésbé jellemző.

Azt pedig végképp csak kevesen tudják, a 39 éves hírességnek négy testvére van. Most kivételt tett, és bátyjával, Kristóffal csinált közös képet és videót. Az Instagram-oldalára feltöltött posztokból kiderül, hogy egy vezetéstechnikai tréningen vettek részt közösen. Az étterem tulajdonos azt is elárulta, a férfi gyermekkoruk óta többször hozta már rá a frászt azzal, hogy gyorsan szeli az utakat, és az autós körökben jól ismert driftelés is igen jól megy neki. Ezt örökítette meg Rozina egy videóban, melyen azt is látható, milyen az anyósülésen megélni mindezt.

„Driftelés kintről. Testvérem gyerekkorunk óta ezzel hozza rám a frászt, ha beülök mellé. Elég jól tolja” – írja a poszt mellé Rozina.

Mindenesetre a fotók és a videók láttán egyet leszögezhetünk, Kristóf nem csak jó sofőr, hanem igen jóképű férfi. Ennek pedig egy-egy kommenttel többen is hangot adtak.