Varga Feri és Balássy Betty hihetetlenül egyszerű módszerrel szoktak le a cigarettáról

Vannak, akik úgy gondolják, az Újév nem múlhat el a fogadalmak nélkül. Varga Feri és Balássy Betty ugyanakkor más véleményen vannak.

Szerző: Dombovári Edina
Létrehozva: 2026.01.16. 11:00
Varga Feri & Balássy Betty család újévi fogadalom

A zenész házaspár szerint a fogadalmak legfeljebb arra jók, hogy fölösleges feszültséget keltsenek az emberben. Varga Feri és Balássy Betty soha nem kötötte az újévhez a fogadalmakat, azonban az különösen fontos a számukra, hogy a gyerekeknek tett ígéreteiket mindig betartsák. 

Varga Feri és Balássy Betty nem hisznek az újévi fogadalomban
Varga Feri és Balássy Betty nem hisznek az újévi fogadalomban (Fotó: archív)

Varga Feri fogadalma: "Egy ideje már semmit nem szoktam megfogadni"

Számomra tök felesleges megfogadni bármit is, mert azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag felesleges feszültséget kelt bennem a dolog, így egy ideje már semmit nem szoktam megfogadni” – árulta el Varga Feri.Ezt viszont valóban próbálom be is tartani. Nem kötjük az újévhez a fogadalmakat. Mindettől sokkal fontosabb, hogyha kitűzünk magunk elé egy célt, ahhoz következetesen tartsuk is magunkat. A cigarettáról két évvel ezelőtt, egyik pillanatról a másikra mondtunk le. Bementem a dohányboltba, és mikor közölték, hogy mennyibe kerülne a cigaretta, visszaadtam, és azt mondtam, köszönjük, mégsem kérjük. A racionalitás volt az, ami segített meghozni ezt a döntést.

Balássy Betty jól összeegyeztette a gyereknevelést a karrierjével
Balássy Betty jól összeegyeztette a gyereknevelést a karrierjével (Fotó: Tőle Béla / MTVA)

Balássy Betty gyerekei kapcsán pontosan tudja, hogy a nekik tett ígéret mindennél fontosabb.  „A fogadalmak, ígéretek kapcsán nagyon fontos, hogy azokat be is tartsuk” – véli Betty. 

Különösen igaz ez akkor, ha a gyerekekről van szó. Esetükben különösen figyelünk arra, hogy a nekik tett ígéreteink, fogadalmainkat betartsuk. Már csak azért is, mert ellenkező esetben mindez bizalmatlanságot szülhet

– fűzte hozzá az énekes.
 

 

