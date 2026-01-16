Varga Feri és Balássy Betty hihetetlenül egyszerű módszerrel szoktak le a cigarettáról

A zenész házaspár szerint a fogadalmak legfeljebb arra jók, hogy fölösleges feszültséget keltsenek az emberben. Varga Feri és Balássy Betty soha nem kötötte az újévhez a fogadalmakat, azonban az különösen fontos a számukra, hogy a gyerekeknek tett ígéreteiket mindig betartsák.

Varga Feri és Balássy Betty nem hisznek az újévi fogadalomban (Fotó: archív)

Varga Feri fogadalma: "Egy ideje már semmit nem szoktam megfogadni"

„Számomra tök felesleges megfogadni bármit is, mert azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag felesleges feszültséget kelt bennem a dolog, így egy ideje már semmit nem szoktam megfogadni” – árulta el Varga Feri. „Ezt viszont valóban próbálom be is tartani. Nem kötjük az újévhez a fogadalmakat. Mindettől sokkal fontosabb, hogyha kitűzünk magunk elé egy célt, ahhoz következetesen tartsuk is magunkat. A cigarettáról két évvel ezelőtt, egyik pillanatról a másikra mondtunk le. Bementem a dohányboltba, és mikor közölték, hogy mennyibe kerülne a cigaretta, visszaadtam, és azt mondtam, köszönjük, mégsem kérjük. A racionalitás volt az, ami segített meghozni ezt a döntést.”

Balássy Betty jól összeegyeztette a gyereknevelést a karrierjével (Fotó: Tőle Béla / MTVA)

Balássy Betty gyerekei kapcsán pontosan tudja, hogy a nekik tett ígéret mindennél fontosabb. „A fogadalmak, ígéretek kapcsán nagyon fontos, hogy azokat be is tartsuk” – véli Betty.

Különösen igaz ez akkor, ha a gyerekekről van szó. Esetükben különösen figyelünk arra, hogy a nekik tett ígéreteink, fogadalmainkat betartsuk. Már csak azért is, mert ellenkező esetben mindez bizalmatlanságot szülhet

– fűzte hozzá az énekes.

