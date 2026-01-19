RETRO RÁDIÓ

Meghalt Valentino, gyászol a divatvilág

Az olasz divattervező 93 évesen hunyt el. Valentino Garavanit római otthonába érte a halál.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.19. 18:41
gyászhír Valentino divattervező

Elhunyt a legendás divattervező, a Valentino divatház alapítója. A 93 éves kreátort római otthonában, szerettei körében érte a halál – szól a divattervező alapítványa, a Fondazione Valentino Garavani és Valentino üzleti partnere, Giancarlo Giammetti közös közleménye.

Gyászol a divatvilág: meghalt Valentino
Gyászol a divatvilág: meghalt Valentino (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Világsztárokat öltöztetett Valentino

Valentino olyan sztárokat öltöztetett, mint Diána hercegnő, Audrey Hepburn, Jennifer Lopez, Anne Hathaway és Cate Blanchett.

Gwyneth Paltrow és Julia Roberts Valentino ruhakölteményét viselte, amikor átvette az Oscar-díját – írja a DailyStar.

Valentinót január 23-án, pénteken, délelőtt 11 órakor temetik el a római Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilikában

