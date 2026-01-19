Meghalt Valentino, gyászol a divatvilág
Az olasz divattervező 93 évesen hunyt el. Valentino Garavanit római otthonába érte a halál.
Elhunyt a legendás divattervező, a Valentino divatház alapítója. A 93 éves kreátort római otthonában, szerettei körében érte a halál – szól a divattervező alapítványa, a Fondazione Valentino Garavani és Valentino üzleti partnere, Giancarlo Giammetti közös közleménye.
Világsztárokat öltöztetett Valentino
Valentino olyan sztárokat öltöztetett, mint Diána hercegnő, Audrey Hepburn, Jennifer Lopez, Anne Hathaway és Cate Blanchett.
Gwyneth Paltrow és Julia Roberts Valentino ruhakölteményét viselte, amikor átvette az Oscar-díját – írja a DailyStar.
Valentinót január 23-án, pénteken, délelőtt 11 órakor temetik el a római Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilikában
