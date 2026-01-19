Meghalt Valentino, gyászol a divatvilág

Elhunyt a legendás divattervező, a Valentino divatház alapítója. A 93 éves kreátort római otthonában, szerettei körében érte a halál – szól a divattervező alapítványa, a Fondazione Valentino Garavani és Valentino üzleti partnere, Giancarlo Giammetti közös közleménye.

Gyászol a divatvilág: meghalt Valentino (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Világsztárokat öltöztetett Valentino

Valentino olyan sztárokat öltöztetett, mint Diána hercegnő, Audrey Hepburn, Jennifer Lopez, Anne Hathaway és Cate Blanchett.

Gwyneth Paltrow és Julia Roberts Valentino ruhakölteményét viselte, amikor átvette az Oscar-díját – írja a DailyStar.

Valentinót január 23-án, pénteken, délelőtt 11 órakor temetik el a római Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilikában