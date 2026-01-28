Pindroch Csaba és felesége kitálalt: őszintén meséltek a múltjukról

A színészpár évek óta kiegyensúlyozott kapcsolatban él, mégis egészen különböző háttérből érkeztek. Verebes Linda gyerekkorát a szülők válása és a veszekedések emléke kísérte, míg Pindroch Csaba egy szigorúbb, hagyományosabb közegben nőtt fel. Most mindketten őszintén beszéltek arról, mit vittek tovább ebből a saját családjukba.

Pindroch Csaba és felesége, Verebes Linda teljesen különböző családi mintákat hoztak a házasságba, de tökéletesen kiegészítik egymást (Fotó: Archív)

Pindroch Csaba és Verebes Linda szülői mintái

Pindroch Csaba felesége, Verebes Linda számára nem volt egyértelmű minta, amit követhetett volna. Szülei útjai nagyon hamar különváltak, így a békés család képe hamar szertefoszlott a színésznő számára.

Nekem volt nehezebb a családi mintám szerintem. Nem nagyon emlékszem arra, amikor a szüleim még együtt voltak boldogan, ugyanis hatéves koromban váltak el. Azelőttről pedig nincsenek igazán emlékeim. Arra viszont emlékszem, hogy sokat veszekedtek. Amikor később kérdezték, milyen érzés elvált szülők gyerekének lenni, mindig azt mondtam, hogy nem tudom, én most boldog vagyok. De arra a veszekedésre kifejezetten emlékszem, és ha abban éltem volna, és úgy növök fel, biztosan sérült felnőtt lettem volna. Így viszont azt gondolom, a szüleimnek a válás volt legjobb döntés

– mesélte. A színésznő szerint éppen ezért neki kellett felépítenie a saját útját.

„Családi mintám igazából nincs. Apa- és anyaképem sincs, amit nagyon követni akartam volna. Inkább én alakítottam ki, hogy milyen feleség és anya szeretnék lenni. Figyeltem, tanultam, és próbáltam tudatos lenni” – állította a Palikék Világa podcastben.

Verebes Linda hálás a szülői hibákért, mert ezek kellettek ahhoz, hogy jó anyává tudjon válni (Fotó: Tőke Béla / MTVA)

Linda ma már úgy látja, a nehézségek sokat adtak neki.

Azt gondolom, hogy azok a hibák, amiket a szüleim elkövettek, azért történtek, hogy mi a saját életünkben ne kövessük el őket. Ezért is vagyok hálás, mert ettől tudok nagyon ésszerű lenni és jó anya lenni. Nem volt sanyarú gyerekkorom, csak történhettek volna másképp a dolgok. Valójában két szerető szülőm volt, csak voltak helyzetek, amiket másképp kellett volna megoldaniuk

– mesélte a színésznő.

Pindroch Csaba: „Amit kaptam tőlük, abból élek ma is”

Pindroch Csaba gyerekkora viszont egészen más közegben telt, és teljesen különböző mintákat hozott otthonról.

Édesapám a bányában dolgozott a föld alatt, édesanyám pedig egy kisnemesi családból származott, paraszti létben éltek, mély vallásosságban. Két teljesen külön világ találkozott, viszont a nő volt az erősebb energia, ez volt a fő minta, elsősorban édesanyám hatott rám. Viszont én a szeretet hiányát nem érzékeltem. A szeretetet megkaptam, és nem éreztem, hogy valami hiányzik

– idézte fel.