Baleset történt: Ördög Nóri férje combig érő hóban küzdött

„Számoljuk össze, hogy ez hányadik drónbalesete Nánási Pálnak!” – olvasható a felszólítás a Nánásiék hivatalos Instagram-oldalán közzétett videó mellett. Bár a címkék elárulják, nem most történt az eset, ám az biztos, hogy akkor is nagy hó volt: Ördög Nóri férje combközépig süpped a hóban, hogy elérje a kényszerleszállást végrehajtott drónját.

Ördög Nóri férje combig érő hóban küzdött, hogy elérje a kényszerleszállást végrehajtott drónját

Fotó: Szabolcs László

Ördög Nóri férje: hegymászó már biztos, hogy nem leszek

„Egy újabb drónos kalandról szeretnék beszámolni” – vallja be töredelmesen Ördög Nóri férje a videó elején. Kiderült, Nánási Pál 36 százalékos töltöttséggel küldte fel a drónját a levegőbe, ám ott pillanatok alatt 0-ra lemerült, így a szerkezet kényszerleszállást hajtott végre.

Lassan már el kéne fogadnom az a tényt, hogy ez a drónozás rizikós – mikor, honnan fogod összeszedni. (...) Hegymászó már biztos, hogy nem leszek

– árulta el Ördög Nóri férje, Nánási Pál.

Nézd meg a nem mindennapi küzdelmet és az arról szóló videót!