Baleset történt: Ördög Nóri férje combig érő hóban küzdött
Vajon tanult az esetből Nánási Pál? Megszólalt Ördög Nóri férje.
„Számoljuk össze, hogy ez hányadik drónbalesete Nánási Pálnak!” – olvasható a felszólítás a Nánásiék hivatalos Instagram-oldalán közzétett videó mellett. Bár a címkék elárulják, nem most történt az eset, ám az biztos, hogy akkor is nagy hó volt: Ördög Nóri férje combközépig süpped a hóban, hogy elérje a kényszerleszállást végrehajtott drónját.
Ördög Nóri férje: hegymászó már biztos, hogy nem leszek
„Egy újabb drónos kalandról szeretnék beszámolni” – vallja be töredelmesen Ördög Nóri férje a videó elején. Kiderült, Nánási Pál 36 százalékos töltöttséggel küldte fel a drónját a levegőbe, ám ott pillanatok alatt 0-ra lemerült, így a szerkezet kényszerleszállást hajtott végre.
Lassan már el kéne fogadnom az a tényt, hogy ez a drónozás rizikós – mikor, honnan fogod összeszedni. (...) Hegymászó már biztos, hogy nem leszek
– árulta el Ördög Nóri férje, Nánási Pál.
Nézd meg a nem mindennapi küzdelmet és az arról szóló videót!
