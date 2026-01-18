RETRO RÁDIÓ

Baleset történt: Ördög Nóri férje combig érő hóban küzdött

Vajon tanult az esetből Nánási Pál? Megszólalt Ördög Nóri férje.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.01.18. 10:30
Módosítva: 2026.01.18. 11:18
Ördög Nóra nánási pál baleset drón

„Számoljuk össze, hogy ez hányadik drónbalesete Nánási Pálnak!” – olvasható a felszólítás a Nánásiék hivatalos Instagram-oldalán közzétett videó mellett. Bár a címkék elárulják, nem most történt az eset, ám az biztos, hogy akkor is nagy hó volt: Ördög Nóri férje combközépig süpped a hóban, hogy elérje a kényszerleszállást végrehajtott drónját.

Vajon tanult az esetből Nánási Pál? Megszólalt Ördög Nóri férje.
Ördög Nóri férje combig érő hóban küzdött, hogy elérje a kényszerleszállást végrehajtott drónját 
Fotó: Szabolcs László

Ördög Nóri férje: hegymászó már biztos, hogy nem leszek

„Egy újabb drónos kalandról szeretnék beszámolni” – vallja be töredelmesen Ördög Nóri férje a videó elején. Kiderült, Nánási Pál 36 százalékos töltöttséggel küldte fel a drónját a levegőbe, ám ott pillanatok alatt 0-ra lemerült, így a szerkezet kényszerleszállást hajtott végre.

Lassan már el kéne fogadnom az a tényt, hogy ez a drónozás rizikós – mikor, honnan fogod összeszedni. (...) Hegymászó már biztos, hogy nem leszek

– árulta el Ördög Nóri férje, Nánási Pál.

Nézd meg a nem mindennapi küzdelmet és az arról szóló videót!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu