Manuel elhagyta az országot – Hollywoodból üzent a rajongóknak

Gödöllei Emánuel, művésznevén Manuel, az elmúlt évek egyik legmegosztóbb és legnépszerűbb hazai előadója lett. A fiatal rapper-énekes karrierje rakétasebességgel ível felfelé, dalai sorra tarolnak a toplistákon. Manuel mindig is szeretett sejtelmes játékokat űzni, amikkel felborzolja a rajongók idegeit. Most sem volt ez másként: egyetlen poszttal sikerült mindent felrobbantania. Az énekes rajongói azonnal találgatni kezdtek: mi állhat a háttérben? Új album? Nemzetközi karrier? Vagy csak egy jól megérdemelt pihenés?

Manuel Busch Laura párja elhagyta az országot (Fotó: Manuel Instagram)

Manuel Hollywoodban: vajon mire készül az énekes?

A fotón Manuel látható, a háttérben a legendás hollywoodi látkép, ami már önmagában is erős üzenet. A „Volt egy álmom” felirat pedig sokak szerint egy új korszak előszelét jelenti. Nem ez lenne az első alkalom, hogy Manuel külföldi ambíciókról álmodik. A rajongók szerint a helyszín túl beszédes ahhoz, hogy csak egy random kiruccanás legyen a háttérben.

Új album vagy jubileumi meglepetés?

Többen úgy vélik, Manuel hamarosan új albummal rukkolhat elő. Mások szerint egy kerek évfordulóra készül, amit egy nagy dobással akar megünnepelni. A hollywoodi utazás akár klipforgatás vagy nemzetközi együttműködés jele is lehet. Az énekes hallgatása pedig csak olaj a tűzre.

Csak nyaralás, vagy valami sokkal több?

Persze akadnak olyanok is, akik szerint az egész csak egy jól megkomponált nyaralós poszt. Manuel az utóbbi időben rengeteget dolgozott, így egy kis kikapcsolódás is beleférhet. Ugyanakkor az időzítés és a szöveg túl tökéletesnek tűnik. A kérdés már csak az: mikor rántja le a leplet a rejtélyes kalandról?

Egyelőre Manuel nem adott magyarázatot, de a rajongók már tűkön ülnek. Minden új posztot és sztorit árgus szemekkel figyelnek. Egy dolog viszont biztos: Manuel pontosan tudja, hogyan tartsa fenn az érdeklődést. Hollywood pedig lehet, hogy egy újabb álom kezdete lesz… vagy egy új fejezeté.