Elsírta magát Manuel: penészes kenyerektől és bogaraktól rettegett a fegyházban

Manuel már több mint egy hete szabadult a fogházból, ahova elmondása alapján egy régi, 2017-es kábítószeres ügye miatt került. A minap megjelent vele egy interjú a Youtube-on, amiben elmesélte, nem a legjobb tapasztalatokkal gazdagodott a büntetés-végrehajtás említett intézetében. A botrányos énekes erős kijelentéseket tett a bent töltött idő alatt tapasztalt körülményekről, mondhatni szinte már embertelen állapotokról számolt be, ami itt-ott eléggé túlzásnak tűnik.

Manuel állítása szerint embertelenhez közelinek mondható körülményekkel találkozott a fogházban (Fotó: Nagy Zoltán)

Nem akar panaszkodni, de azért…

Nem úgy jöttem ki, hogy én bosszúhadjáratot indítok a büntetés-végrehajtás ellen, vagy bármi ilyesmi, csak nyilván szerettem volna elmondani, hogy én hogyan éltem meg ezeket a dolgokat

– kezdte az interjúban a rabosított zenész, aki szerint már az első nap bepenészedett kenyeret kapott enni.

„Bementem az első nap és egyből azzal indítottak, hogy penészes kenyeret raktak elém” – jegyezte meg az énekes, aki azért ennél egy kicsit többet vár. „Mondom, Jézus Úristen, tudtam és gondoltam, hogy hova jövök nagyjából, nem vártam semmi nagyra” – jegyezte meg Gödöllei Emánuel, aki azért ennek annyira nem örült, de volt ennél nagyobb baja is.

Manuelt rettegésben tartották az ágyi poloskák (Fotó: Máté Krisztián)

„Rettegésben” aludt az ágyában Manuel

Az RTL büntetett előéletű tehetségkutatós mentora a nyári melegben, elmondása alapján teljesen beöltözve kellett aludjon, betűrt ruhadarabokkal, ugyanis állítása szerint rettegésben tartották a poloskák:

„A csótányokkal volt a legkevesebb gond. Másnap reggel, amikor felkeltem, nagyjából 25-30 ágyi poloskacsípéssel ébredtem fel. Ki is jött rajtam egy allergiás reakció, mert hála istennek nem találkoztam még ennyi poloskával” – jelentette ki az énekes, akinek emiatt még allergiás tünetekkel is meg kellett küzdenie, amiben nehezen kapott segítséget.

„Fel volt dagadva a kezem, de olyan szinten, hogy nem tudtam behajlítani. A nyakam, a fejem és minden csípéshely be volt dagadva” – osztotta meg az énekes, aki elmondta, ezek után csak napokkal később kapott elvileg ellátást, sőt még arról is írt levelet a nevelőnek, hogy cellát válthassanak, ami elvileg sikeres volt, de ott is ugyanúgy ágyi poloskák rettegésében hajtotta fejét alvásra, csak ott már kevesebb volt. Azonban nehezen elképzelhető, hogy az énekes ne túlozna az embertelen körülményekkel.