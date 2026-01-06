Lékai-Kiss Ramóna még saját magát is meglepte! Életmódváltás áll a háttérben?

Lékai-Kiss Ramóna futónaplót vezet, és már január elején nyilvánosan, Instagram-sztoriba számolt be az első komoly lépésekről. Előfordulhat, hogy egy betartott újévi fogadalom tanúi lehetünk? Elmondása szerint január másodikán futott először, majd negyedikén folytatta – kisebb kihagyás után – újra felhúzta a futócipőt, és nem is akárhol: szabadtéren!

Lékai-Kiss Ramóna a Dancing with the Stars műsorvezetője (Fotó: Mate Krisztian)

Lékai-Kiss Ramóna utál a szabadban futni, mégis belevágott!

Lékai-Kiss Ramóna A Nagy Duett versenyzőjeként is ismert színésznő azt mesélte az Instagram-sztorijában, hogy ez nagyon nem az ő világa.

Utálok a szabadban futni... Nyugodtan kövezzetek meg!

– vallotta be őszintén Ramóna, aki eddig a futópad biztonságát és nyugalmát részesítette előnyben – zene a fülben, telefon kéznél – a kültéri futás viszont teljesen más terep. Meg kell küzdeni a januári hideggel, a szembeszéllel és előfordulhat, hogy Ramóna komfortzónáján is kívül esik. De mégis megtette. A nagy elhatározás eredménye két és fél kilométer – ami elsőre talán nem is tűnik soknak, de Ramóna szerint simán ment volna több is. „Furcsa módon még bírtam volna, de nem akarok túlzásokba esni” – mondta Lékai-Kiss Ramóna színésznő.

Vajon csak a januári lendületről, vagy az éltmódváltásról van szó?

Ramóna számára a futás nem volt teljesen következmények nélküli, ugyanis a műsorvezető bevallotta, hogy ebédkészítés helyett ment el futni, így a családja vajas kalácsot ebédelt – a bűntudat pedig természetesen megérkezett.

Csak még ezt nem akartam mondani, mert a bűntudat határtalan bennem

– folytatta Ramóna, aki ráadásul aznap reggel nem is kelt korán, tízig aludt, majd indult is futni. De ő ott volt, megcsinálta és nem fázott, nem halt bele, sőt! A színésznő halad, kísérletezik, és még azt is el tudja képzelni, hogy egyszer megszereti a kültéri futást. Vajon ez csak a januári lelkesedés, vagy egy új, sportos Ramóna születésének vagyunk tanúi?