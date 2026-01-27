RETRO RÁDIÓ

Itt a bizonyíték! Kiderült, ki csábította el a HEL bombázóját – Fotón a szerelmesek

Vas Réka és Szilágyi Dani románcáról szóltak a hírek már hetek óta. A Házasság első látásra exfelesége most egyszer és mindenkorra tisztázta ezt a kérdést, méghozzá egy látványos videóval.

Szerző: Prac Lee
Létrehozva: 2026.01.27. 16:30
szilágyi dani Házasság első látásra szerelem

A Házasság első látásra mindhárom évada nézettségi rekordokat döntött, egy egész ország drukkolt a párok boldogságáért. Sajnos, eddig a legtöbb esetben elmaradt a „happy end”, legalábbis a pszichológusok által összeállított párok tekintetében. A szereplők közül ugyanis azóta sokan megtalálták a boldogságot. Volt, aki a műsor egy másik szereplőjével gabalyodott össze, mint Rebeka és Andris esetében. És sokan úgy vélték, Réka pedig Kármen exével, Danival jött össze. Most egy videó tett pontot a kérdéses ügy végére.

Házasság első látásra Réka videót mutatott a szerelmi életéről.
Házasság első látásra Rékája nemrég még Danival vacsorázott, most videó bizonyítja, hányadán állnak Fotó: TV2

Mi van Dani és Réka között?

A Házasság első látásra 3. évadának szereplői közül a legtöbben boldog párkapcsolatban élnek – igaz, nem azzal, akivel az oltár előtt találkoztak… A harmadik évadból ismert Deák Rebeka Becca az első évados Kabai András mellett lett boldog, és sokan úgy vélték, Vas Réka is egy műsorbeli férjjel jött össze. A szempillastylist ugyanis pár hete egy romantikus vacsoráról jelentkezett be Tigyi Kármen exférjével, a filozofikus izomagy Szilágyi Danival. 

Már akkor beindultak a románcukról szóló pletykák, amikre csak ráerősített Réka, aki azután szerelmes képekkel lepte el a közösségi oldalát: mindig figyelve, hogy a fotókon csak apró részleteket mutasson a szeretett férfiból: a kezét vagy a kapucniját… A sejtelmes részletek alapján akár Dani is lehetett a képek szereplője.

Eddig csak centiket láthattunk a titokzatos lovagból Fotó: Vas Réka/Instagram

Házasság első látásra Rékája megmutatta a párját

Réka egy alkalommal azzal magyarázta a sejtelmes képeket, hogy ő nem akarja rejtegetni a boldogságát, az utcán büszkén sétál a kiszemelt férfival, de mégis szeretné a kapcsolat intimitását kissé megtartani maguknak. A rózsaszín köd azonban erősebbnek bizonyult, és most egy Instagram-sztoriba töltött videón leplezte le a férfit: akiről már egyértelműen látható: nem Kármen exe, azaz Szilágyi Dani. Vele valószínűleg csak barátok maradtak, akivel közös pont a műsorban átélt extrém szituációk és tapasztalatok.

Pillanatképek Réka legutóbbi videójából: most mutatta meg először a szeretett férfit 
Fotó: Instagram/Vas Réka

Az is kiderült Réka leírásából, hogy a férfi minden randevúra virággal érkezik, hogy kedveskedjen neki. Réka a felhők felett jár a boldogságtól, hogy végre megtalálta a férfit, aki számára A Nagy Ő...  

Nem hiszem el, hogy ilyen van és van! Még a jövőbeli terveink is ugyanazok

– áradozott a Tényekben. 2026 meghozta nekem azt a szerelmet, amire mindig is vágytam, és azt az érzést, amit mindig is érezni szerettem volna, azt hiszem, révbe értem – mosolygott Réka, aki egyelőre úgy érzi, a kapcsolatuk több részletét nem szeretné megosztani a nagyérdeművel.

Nemcsak Vas Réka boldog: nemrég mondták ki hivatalosan a válását férjével, Horváth Ricsivel, aki a jogi procedúrát új szerelmével, Olaszországban koccintva ünnepelte meg.

 

