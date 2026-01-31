"Találkozunk": Fenyő Miklóstól élőben búcsúztak zenésztársai

Az egész ország feketébe borult január 31-én. Elhunyt a rock 'n' roll magyar királya, Fenyő Miklós. Emléke előtt tisztelegve a TV2 rendkívüli adásában, a Naplóban beszéltek legközelebbi barátai, Dolly, Szikora Robi, és Novai Gábor.

A Hungária feloszlása után tavaly az újraalakult zenekar koncertet adott az MVM Dome-ban. Szomorú, hogy ma már Fenyő Miklós halála a beszédtéma (Forrás: Mediaworks Archívum)

Gönczi Gábor a TV2 Napló stúdiójában kérdezte azokat, akik évtizedekig alkották Fenyő Miklóssal közösen a Hungária zenekart.

Dolly még mindig reménykedik, hogy Fenyő Miklós visszatér

Novai Gábor elmondta, hogy Dollyval és Szikora Róberttel már várták a telefont, hogy mikor látogathatják meg közös erővel a kórházban. Éppen ezért mindhárman teljesen ledöbbentek a hír hallatán.

Dolly elmondta, ő azt hitte, miután legyőzte a tüdőgyulladást, már a szövődményekkel is el fog bánni. Még mindig azt hiszi, egyszer csak megjelenik és azt mondja "Na megijedtetek, mi?".

Szikora Robi elmondása szerint minden héten beszélgetett Fenyő Miklóssal, már csak a foci szeretete okán is. Lelki társként tekintett a zenészre.

Dollyt december végén felhívta telefonon, és 2,5 órát beszélgettek, nem tudta akkor, hogy hova tegye az egészet hiszen olyanokat kérdezett tőle, hogy mit tervez a jövőre nézve.

Dolly 63 éve ismeri Fenyő Miklóst, amikor megismerte, még nem gondolta, hogy egy életre szóló igaz barátra lel benne.

Sokszor tartottak élőben is hosszú, tartalmas beszélgetéseket. Legutóbb is megbeszélték, hogy folytatják a maratoni beszélgetéseket, de erre sajnos már nem lesz alkalom. Dolly hangja el is csuklott, amikor erre gondolt.

Fenyő Miklós élete végéig projektekben vett részt

Szikora Róbertben már régóta megfogalmazódott a gondolat: Gábor Zsazsa életét szeretné musicalre vinni. Ebben Fenyő Miklós segítségét kérte, hiszen állítólag senki sem ismerte jobban Zsazsát, mint a rock 'n' roll királya. Amikor Szikora Robi elmesélte az ötletet Miklósnak, azonnal segített neki, másnapra 5 oldalas előszót írt neki Zsazsáról.

Gönczi Gábor kérdésére, hogy mi volt a Hungária sikerének titka, Dolly elmondta, a csapat tagjainak egytől-egyig a zsigerében volt a zene, a rock 'n' roll, ráadásul Fenyő Miklós 9 évesen már Amerikába került, és onnan elhozta a zenei megújulást.

Az országban nagyon nagy igény volt arra a pozitív kisugárzásra, amelyet a Hungária adott magából

- mondta el Novai Gábor, és ezzel is magyarázta, hogy miért volt elsöprő erejű a hír: Fenyő Miklós meghalt. Dolly ugyanis hozzátette, ebbe a pozitív képbe egyszerűen nem fér bele, hogy valaki egyszer csak meghal.