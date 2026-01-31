Charlie Fenyő Miklós haláláról beszélt: "Talán már én vagyok a következő?"

Szívfájdító napra ébredt Magyarország. 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós, a rock 'n' roll hazai császára, akiről mindannyian azt hihettük, hogy halhatatlan. Lehet, hogy valóban az, hiszen csodálatos dalain keresztül folyamatosan hatással volt, van, és lesz a magyar könnyűzenére. Horváth Charlie-t a Bors érte el barátja halálával kapcsolatban, akit teljesen megtört a gyász.

Fenyő Miklós és Charlie utoljára Az év magyar sportolója eseményen találkoztak, ahol együtt léptek fel (Fotó: Mediaworks Archívum)

Fenyő Miklós nem csak pályatársa volt

„Nagyon szerettem Mikit. Az utóbbi időben is összejöttünk pár fellépés alkalmával, és idővel kiderült, hogy egyformán gondolkodunk” - kezdte a Borsnak elcsukló hangon Charlie, akinek nemcsak zenésztársa, de lelki társa is volt Fenyő Miklós. „Nagyon sajnálom, hogy elment, nagyon nagy űrt hagyott maga után” - tette hozzá.

Az énekes arról beszélt fájdalmasan, hogy Fenyő Miklós halála sajnos nem elszigetelt eset, hanem egy sajnálatos sorozat folytatása:

Nem tudom, kik jönnek még utána… talán már én vagyok a következő?

- mondta, amelyben egy egész generáció félelme hangzott el az elmúlásról.

Állandóan temetésekre jártunk, megfogadtam, hogy most már csak gyertyát gyújtok. Lelkileg kikészül az ember, főleg, ha barátról, kollégáról van szó. Egyre kevesebben maradunk...

- tette hozzá Charlie, aki már eltemette édesanyját, édesapját, és feleségét, így rendkívül fájdalmas számára az elmúlás feldolgozása.

A Borsnak azt is elárulta, de persze nem dicsekvő hangnemben, hogy a magyar könnyűzene alapjaiban Fenyő Miklósnak és saját magának is nagy szerepe volt.

„Az én korosztályomnak köszönhető, hogy itthon egyáltalán zene szól. Ezt mi csináltuk meg.” - emlékezett vissza az aranykorra.

Még mindig lehetetlen felfogni a hírt, akárhogyan is írják le a lapok: Meghalt Fenyő Miklós. Charlie-nak azonban ő sokkal többet jelentett egy szalagcímnél, egy szeretett barát és egy gazdag életút, amit köt hozzá.

Nagyon szerettem, és szeretni fogom

- zárta szavait.