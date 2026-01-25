Hihetetlenül szexi: Elizabeth Hurley bikinis fotója felforrósítja a hideg téli napot
A közösségi oldalán mutatta meg a képet. Elizabeth Hurley bomba formában van.
Bár Elizabeth Hurley már túl van a hatodik ikszen, mégis elképesztő formában van. A színésznő gyakran oszt meg szexi fotókat hibátlan alakjáról, ami teljesen érthető.
Elizabeth Hurley most sem okozott csalódást a rajongóknak, minden eddiginél szexibb fotóval jelentkezett. A képen a csinos színésznő egy rózsaszín bikiniben látható, amint a medencében élvezi a jó időt. Az Elizabeth Hurleyről készült kép igazi felüdülés ebben a hideg időben.
Szörnyű hét volt, úgyhogy térjünk vissza a múlt héthez! A legjobb nyaralás, ami valaha volt
– derül ki a színésznő posztjából.
A rajongók nem győznek betelni a látvánnyal, záporoznak a szépségét dicsérő kommentek.
„A legszebb nő a világon!!!” – fogalmazott az egyik hozzászóló.
„Jól nézel ki” – jegyezte meg egy másik követő.
„Te vagy a legszebb” – lelkendezett egy harmadik kommentelő.
Nem szaporítjuk tovább a szavakat, íme az Elizabeth Hurleyről készült káprázatos fotó:
