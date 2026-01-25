Hihetetlenül szexi: Elizabeth Hurley bikinis fotója felforrósítja a hideg téli napot

Bár Elizabeth Hurley már túl van a hatodik ikszen, mégis elképesztő formában van. A színésznő gyakran oszt meg szexi fotókat hibátlan alakjáról, ami teljesen érthető.

Elizabeth Hurley ismét elkápráztatta a rajongóit – Fotó: Northfoto

Elizabeth Hurley bikinis fotója felforrósítja a hideg téli napot

Elizabeth Hurley most sem okozott csalódást a rajongóknak, minden eddiginél szexibb fotóval jelentkezett. A képen a csinos színésznő egy rózsaszín bikiniben látható, amint a medencében élvezi a jó időt. Az Elizabeth Hurleyről készült kép igazi felüdülés ebben a hideg időben.

Szörnyű hét volt, úgyhogy térjünk vissza a múlt héthez! A legjobb nyaralás, ami valaha volt

– derül ki a színésznő posztjából.