RETRO RÁDIÓ

Hihetetlenül szexi: Elizabeth Hurley bikinis fotója felforrósítja a hideg téli napot

A közösségi oldalán mutatta meg a képet. Elizabeth Hurley bomba formában van.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2026.01.25. 21:00
szexi Bikini Elizabeth Hurley villantás

Bár Elizabeth Hurley már túl van a hatodik ikszen, mégis elképesztő formában van. A színésznő gyakran oszt meg szexi fotókat hibátlan alakjáról, ami teljesen érthető.

Elizabeth Hurley ismét elkápráztatta a rajongóit – Fotó: Northfoto

Elizabeth Hurley bikinis fotója felforrósítja a hideg téli napot

Elizabeth Hurley most sem okozott csalódást a rajongóknak, minden eddiginél szexibb fotóval jelentkezett. A képen a csinos színésznő egy rózsaszín bikiniben látható, amint a medencében élvezi a jó időt. Az Elizabeth Hurleyről készült kép igazi felüdülés ebben a hideg időben.

Szörnyű hét volt, úgyhogy térjünk vissza a múlt héthez! A legjobb nyaralás, ami valaha volt

– derül ki a színésznő posztjából.

A rajongók nem győznek betelni a látvánnyal, záporoznak a szépségét dicsérő kommentek.

„A legszebb nő a világon!!!” – fogalmazott az egyik hozzászóló.

„Jól nézel ki” – jegyezte meg egy másik követő.

„Te vagy a legszebb” – lelkendezett egy harmadik kommentelő.

Nem szaporítjuk tovább a szavakat, íme az Elizabeth Hurleyről készült káprázatos fotó:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu