Elfelejtett melltartót venni: extrém dekoltázst villantott Elizabeth Hurley
Szívdöglesztő fotókat mutatott a közösségi oldalán.
Elizabeth Hurley erőszeretettel oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. Legutóbb a bikinis fotóival tarolta le az internetet a csinos színésznő.
Elizabeth Hurley most egy friss fotósorozatot osztott meg az Instagram-oldalán, amelyet sokáig nem fogunk tudni kiverni a fejünkből. A képeken az látható, amint a színésznő a párjával jelent meg a vörös szőnyegen, méghozzá nem akármilyen ruhában. Ugyanis hosszú vörös estélyije alatt nem viselt melltartót, így majd kibuggyant a ruhából a hatalmas melle.
Nem is élvezhettem volna jobban az év szinglije bemutatását a CMA díjátadón Nashville-ben. Ez volt az első éjszakám ebben a mennyei városban, és alig várom a továbbiakat
- olvasható Elizabeth Hurley bejegyzésében.
A rajongók odáig vannak a fotók láttán, nem győznek betelni a látvánnyal.
„Olyan ragyogóan és boldognak nézel ki” - fogalmazott az egyik kommentelő.
„Gyönyörű!!!” - jegyezte meg egy másik hozzászóló.
Íme a csinos színészről készült káprázatos fotósorozat:
