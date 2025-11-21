RETRO RÁDIÓ

Elfelejtett melltartót venni: extrém dekoltázst villantott Elizabeth Hurley

Szívdöglesztő fotókat mutatott a közösségi oldalán.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.21.
szexi dögös melltartó Elizabeth Hurley villantás

Elizabeth Hurley erőszeretettel oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. Legutóbb a bikinis fotóival tarolta le az internetet a csinos színésznő.

Extrém dekoltázst villantott Elizabeth Hurley Fotó: Northfoto

Elizabeth Hurley most egy friss fotósorozatot osztott meg az Instagram-oldalán, amelyet sokáig nem fogunk tudni kiverni a fejünkből. A képeken az látható, amint a színésznő a párjával jelent meg a vörös szőnyegen, méghozzá nem akármilyen ruhában. Ugyanis hosszú vörös estélyije alatt nem viselt melltartót, így majd kibuggyant a ruhából a hatalmas melle.

Nem is élvezhettem volna jobban az év szinglije bemutatását a CMA díjátadón Nashville-ben. Ez volt az első éjszakám ebben a mennyei városban, és alig várom a továbbiakat

- olvasható Elizabeth Hurley bejegyzésében.

A rajongók odáig vannak a fotók láttán, nem győznek betelni a látvánnyal.

„Olyan ragyogóan és boldognak nézel ki” - fogalmazott az egyik kommentelő.

„Gyönyörű!!!” - jegyezte meg egy másik hozzászóló.

Íme a csinos színészről készült káprázatos fotósorozat:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu