Elfelejtett melltartót venni: extrém dekoltázst villantott Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley erőszeretettel oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. Legutóbb a bikinis fotóival tarolta le az internetet a csinos színésznő.

Extrém dekoltázst villantott Elizabeth Hurley Fotó: Northfoto

Elizabeth Hurley most egy friss fotósorozatot osztott meg az Instagram-oldalán, amelyet sokáig nem fogunk tudni kiverni a fejünkből. A képeken az látható, amint a színésznő a párjával jelent meg a vörös szőnyegen, méghozzá nem akármilyen ruhában. Ugyanis hosszú vörös estélyije alatt nem viselt melltartót, így majd kibuggyant a ruhából a hatalmas melle.

Nem is élvezhettem volna jobban az év szinglije bemutatását a CMA díjátadón Nashville-ben. Ez volt az első éjszakám ebben a mennyei városban, és alig várom a továbbiakat

- olvasható Elizabeth Hurley bejegyzésében.

A rajongók odáig vannak a fotók láttán, nem győznek betelni a látvánnyal.

„Olyan ragyogóan és boldognak nézel ki” - fogalmazott az egyik kommentelő.

„Gyönyörű!!!” - jegyezte meg egy másik hozzászóló.

Íme a csinos színészről készült káprázatos fotósorozat: