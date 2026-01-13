„Ez a nyom örökre a szívemben marad” – Fontos érzelmek fűzik Gabriela Spanicot a Dancing with the Stars-hoz

Gabriela Spanic Instagram-oldalát több mint 3,5 millióan követik, a venezuelai színésznő őrületes népszerűségnek örvend hazájában és szerte az egész világban, aki 2020-ban a Dancing with the Stars-ban szerepelt hazánkban, ez pedig örökre nyomot hagyott a szívében.

Gabriela Spanic megható sorokkal emlékezett meg a Dancing with the Stars-ról (Fotó: Mediaworks)

Gabriela Spanic: „Összetört szívvel táncoltam”

A Paula és Paulina megformálója a mai napig örömmel emlékszik vissza a műsorra, jóllehet, az egyik produkciónál kifejezetten nagy erőre volt szüksége ahhoz, hogy végig tudja csinálni a táncot. Nem csak a koreográfia összetettsége miatt, hanem mert egyik szerettét éppen aznap veszítette el.

Ma ez az emlék mosolyt csal az arcomra, de egyben össze is szorul tőle a szívem. A Dancing with the Stars című műsorban való szereplésem csodálatos, intenzív és mélyen átformáló élmény volt Magyarországon; abban az országban, amit annyira szeretek. Az, hogy én voltam az egyetlen latin-amerikai résztvevő ebben a projektben, még különlegesebbé és még nagyobb kihívássá tette az egészet

– írja posztjában, majd a mellékelt videó mellett elárulta, hogy miért voltak számára kifejezetten nehéz pillanatok ezek.

Ez a fellépés különösen nehéz volt az életemben, mert azon a napon vesztettem el édesanyámat... Összetört szívvel táncoltam, de azzal az erővel, amit ő tanított nekem. Fegyelem, szenvedély és teljes odaadás volt... de mindenekelőtt a művészet, a színpad és ti iránti szeretet. Köszönöm ezt a felejthetetlen műsort, amely kihívás elé állított, megerősített és lehetővé tette, hogy egy másik oldalamat is megmutassam. A tánc nyomot hagy... és ez a nyom örökre megmarad a szívemben.

Gabriela Spanic Andrei Mangra oldalán lépett a Dancing with the Stars színpadára 2020-ban, egészen a döntőig meneteltek (Fotó: Knap Zoltán)

A Dancing with the Stars mérföldkő volt az életében

A telenovellák királynője 2020-ban Andrei Mangra oldalán robbantotta fel a Dancing with the Stars induló évadának színpadát annyira, hogy egészen a döntőig meneteltek, a finálét végül Gelencsér Tímea és Hegyes Berci nyerték. A színésznő később is visszatért a műsorba, ekkor már zsűritagként. Gabriela és kisfia olyannyira megszerette Magyarországot és a kultúrát, hogy fontolgatta a letelepedés gondolatát is. Gabriela Spanic 2025-ben is megemlékezett a műsorról és arról, mennyire fontos volt neki.