Túltolta a plasztikát: felismerhetetlen legújabb képein Gabriela Spanic

Hazánk egyik legkedveltebb sorozatszínésznője volt Gabriela Spanic, aki a Paula és Paulina sztárjaként rabolta el a magyarok szívét. Népszerűsége töretlen volt Magyarországon, olyannyira, hogy még a Dancing with the Stars műsorába is meghívták – először versenyzőként, majd ítészként.

Spanic a gimnázium elvégzése után egy caracasi egyetemen folytatta tanulmányait, pszichológiát és drámát hallgatott. Karrierje 1992-ben kezdődött, amikor Guárico államot képviselve részt vett a „Miss Venezuela Internacional” elnevezésű szépségversenyen, ahol elnyerte a „Miss Body” címet. Ekkor kezdődött modellkarrierje, ami számos elismerést hozott neki, de Spanic végül mégis a színészetet választotta.

A most 50 éves színésznő többször is a kés alá feküdt, az arcát is átszabták, új melleket kapott, többször volt zsírleszívása, míg el nem érte, hogy 59 centis legyen a derékbősége.

– A negyven feletti nők bőre már nem tapad úgy a testhez, ez egy normális öregedési folyamat, amelyet edzéssel már nem lehet javítani, csak az esztétikai beavatkozás segít. Több műtéti beavatkozáson estem át, zsírleszíváson a testem több részén, feszesítették a bőröm, majd a petyhüdt részeket eltávolították, illetve volt hasplasztikám is – sorolta a színésznő, akinek fontos volt, hogy feszesebb formát kapjon a feneke.

Spanic elmesélte, hogy a műtét után nagyon kellett vigyáznia magára, két hónapig egy, a testére szorosan tekert, széles övet kellett hordania. Emellett különböző krémek, lézeres kezelés és gyógyfürdő segítette a felépülését.

– Az összes eljárás, amelyen átestem, rendkívül fájdalmas volt, de elégedett vagyok az új testemmel. Megérte a fájdalmat – jelentette ki mosolyogva a színésznő.

Legújabb képeit látva nem tud elszakadni a sebészkéstől és a botoxtól, szinte már rá sem lehet ismerni a színésznőre.