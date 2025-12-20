„Mi biztonságban vagyunk” – Rubint Réka megható videón keresztül mondta el véleményét az ország biztonságáról

Rubint Réka egy Facebook-videón keresztül kérte követőit arra, hogy osszák meg gondolataikat egy fontos és megható témáról, ahogyan ő is tette.

Rubint Réka itthon nem aggódik gyermekei biztonsága miatt / Fotó: Nagy Zoltán

Réka a múlt heti ausztráliai lövöldözésről beszélt. A december 14-én történt tragédiának több áldozata is volt.

Az áldozatok között volt egy tízéves kislány, valamint sokan mások, köztük egy idős hölgy is, aki túlélte a holokausztot

- mondta.

A Bondi tengerparti lövöldözés legfiatalabb áldozata a 10 éves Matilda volt. Ő volt a 15 ember egyike, aki életét vesztette a hannukai partin - utolsó útjára néhány napja kísérték el.

Rubint Réka most egy fontos kérdést vetett fel:

Mi történik a világban?

Rubint Réka hálás, hogy Magyarország biztonságos

Háromgyermekes édesanyaként - Lara 22, Norbika 20, Zalán pedig 15 éves - elmondta, hogy Magyarországon biztonságban érzi magát, és nyugodt szívvel engedi el gyermekeit. Ugyanakkor hozzátette: a világ sok más részén ez sajnos nem feltétlenül van így.

Anyaként fontosnak tartja kiemelni, hogy ha gyermekei lemennek a Balatonhoz, vagy Zalán éppen HÉV-vel jár haza, nem aggódik a biztonságuk miatt, békében várja őket haza. Elmondása szerint azonban a világ számos pontján a gyermekek nem élvezhetik ezt a fajta biztonságot.

Mi biztonságban vagyunk. Egy karácsonyi vásárban vagy bárhol

- zárta gondolatait a sztáranyuka.