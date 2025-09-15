Leslie Mandoki: Robbie Williams egy igazi nagy művész, akit annak idején sajnos elszalasztottunk…

Robbie Williams mostani turnéja is bizonyítja, hogy ő egy fantasztikus jelenség ebben a szakmában. Felejthetetlen koncerteket ad, minden alkalommal újra és újra lenyűgözi a közönségét, hozzáteszem, engem is. Számomra mindig különleges élmény róla beszélni, mert tisztelem, és személyesen is kötődöm egy régi történeten keresztül hozzá - kezdte mondandóját Leslie Mandoki.

Leslie Mandokit lenyügőzi Robbi Willams Fotó: braunmedia / Mandoki Soulmates

Leslie Mandoki és az elszalasztott lehetőség

1995 nyarán Robbie kilépett a Take Thatből, és mint tudjuk, nehéz időszakot élt át. Volt benne alkohol, drog, lelki vívódás… nem volt számára könnyű az az időszak. Az első szólólemeze nem robbant rögtön akkorát, amire számítottak, ezáltal kicsit bizonytalannak tűnt a karrierje. Ebben az időszakban keresett meg minket a kiadója, az RCA boss… ők voltak az ötletgazdák, hogy mi lenne, ha Robbie vendégként szerepelne a következő Soulmates-albumon? Fiatal, tehetséges énekes, aki hitelességet nyerhetne, ha olyan ikonok mellett dolgozhatna a Mandoki Soulmatesben, mint Jack Bruce, Ian Anderson, Steve Lukather, Bobby Kimball, Al Di Meola vagy David Clayton-Thomas. Nekünk pedig frissességet és új energiát hozott volna. Logikusnak is tűnt az ötlet.

A demo kazettát gyorsan elküldték nekem a Red Rock stúdióba, ahol éppen Jack Bruce-szal dolgoztunk az akkor aktuális Mandoki-albumon. Amikor meglátta Robbie nevét a kazettán, szó szerint felhördült: „Jézusmária! Ez az a fiú a fiúbandából, akit a gyerekeim hallgatnak? Szó sem lehet róla, hogy a ’70-es évek rocklegendái mellé egy boyband-sztár kerüljön!”, majd viccesen, de határozottan kettétörte a kazettát, és kidobta a szemétládába a keverőpult alá.

Teljesen ledöbbentem, és nem értettem a reakcióját. De Jack mindig is nagyon emocionális volt. Úgy gondoltam, Robbie megérdemelt volna legalább egy próbát, de Jack Bruce két mozdulattal lezárta ennek minden esélyét. A gesztus sehogy sem illett a közös munkánk hangulatához, és mire lett volna időnk nyugodtan átbeszélni a dolgot, az egész elvesztette az aktualitását... bennem azonban sokáig megmaradtak a kérdések. Jómagam adtam volna lehetőséget Robbienak, de Jack határozottan elzárkózott, és a naptárunk akkoriban is tele volt: a saját albumaink mellett Lionel Richie, Jennifer Rush, Chaka Khan, Phil Collins és más sztárok kötötték le minden időnket és energiánkat. Így Robbie kimaradt a projekteinkből… még azelőtt, hogy megjelent volna az Angels.- mesélte Leslie.