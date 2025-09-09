RETRO RÁDIÓ

Sikert sikerre halmoz a család: Leslie Mandoki lánya nem akármilyen díjat kaphat meg

A Mandoki család igazi sikerfamília. Ugyanis nem csak Leslie mandoki, a Mandoki Soulmates alapítója halmozza a sikereket, de gyermekei is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 17:40
Leslie Mandoki sikereit már nem kell bemutatni sem a magyar közönségnek, sem a nemzetközi zeneszeretőknek: a muzsikus hosszú évtizedek óta meghatározó alakja az európai zenei színtérnek, csapata, a Mandoki Soulmates koncertjein pedig igazi nagyágyúk fordulnak meg, hogy szórakoztassák az egybegyűlteket. Ráadásul a zenész hazánkba is gyakran ellátogat, mint ahogy azt tette legutóbbi, augusztus 21-én tartott koncertje alkalmával. Azt azonban talán kevesebben tudják, hogy Leslie gyermekeire is érdemes odafigyelni, ugyanis szakmáikon belül bizony ők is maradandót alkotnak!

Leslie Mandoki büszke lehet a családjára
Leslie Mandoki büszke lehet a családjára  Fotó: braunmedia / Mandoki Soulmates

Nézettségi rekordot döntött Leslie Mandoki lánya

A német sajtó arról ír: Leslie a zene univerzális nyelvén szólítja meg a közönségét, Lara a film és televízió világában arat sikereket, Júlia előadása gyönyörű interpretációival varázsolja el a hallgatóságot, Gábor pedig a Mandoki-produkciók felelőseként teljesít. Leslie Mandoki korábban ki is emelte egy nyilatkozata során, mennyire büszke a gyermekeire, akik mindannyian a maguk területén építik és gazdagítják azt a szellemiséget, amely a család művészi örökségét meghatározza.

Lara Mandoki ezúttal például épp egy Jupiter-díj jelölést kapott a ZDF Erzgebirgskrimi "Über die Grenze" epizódjában nyújtott teljesítményéért, ráadásul egy, a főszereplésével készült játékfilm igen kimagasló, 30 százalékos közönségarányt ért el főműsoridőben, míg az édesapja életét bemutató RTL Nachtjournal Spezial-dokumentumfilm ugyancsak nézettségi csúcsokat döntögetett. 

 

