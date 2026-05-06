Nem akármilyen ajándékot kapott Lisztes Krisztián a gyönyörű barátnőjétől

Nagy nap ez a mai Lisztes Krisztián számára, hiszen ma ünnepli 21. születésnapját. A Fradi labdarúgóját rengetegen köszöntötték fel a közösségi oldalakon, köztük a meseszép barátnője, Jócsák Bea is. A gyönyörű modell nem akármilyen ajándékkal lepte meg szerelmét: egy különleges tortát kapott, amin Lisztes gyermekkori és jelenkori fotója is helyet kapott.

A háromszoros magyar bajnok Lisztes Krisztián rengeteg köszöntést és jókívánságot kapott a közösségi oldalakon, sok szurkoló személyes üzenetben is felköszöntötte. Mindenkit túlszárnyalt azonban a barátnője, Jócsák Bea, aki egy különleges fehér tortával lepte meg szerelmét. A süteményre természetesen gyertya is került, a legszembetűnőbb mégis Lisztes gyermekkori fotója volt, amelyen még egészen kisgyermekként látható. A kép mellett helyet kapott egy friss, jelenkori fotó is a 21 éves labdarúgóról.

Boldog születésnapot szerelmem

– írta a tortára Lisztes Krisztián barátnője.