Szoboszlai Dominiktól megint elvehetik azt, ami a legfőbb értéke

A Real Madridban aligha bíznák rá rögtön a szabadrúgások elvégzését, pedig az az egyik, ha nem a lefőbb értéke. Szoboszlai Dominik ezt is figyelembe veheti, amikor a liverpooli szerződéshosszabbítás és a Spanyolországba távozás közt dönt.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.04.17. 10:30
Továbbra is sok a kérdőjel Szoboszlai Dominik jövőjét illetően. A 25 éves magyar válogatott középpályás a Liverpool legjobb játékosa az idei szezonban, és saját elmondása szerint is szeret Angliában élni feleségével, Buzsik Borkával és kislányukkal. A szerződéshosszabbítás azonban régóta húzódik – közben a csapat kiesett a legrangosabb európai kupasorozatból, a bajnokságban pedig lecsúszhatnak a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekről. A Real Madrid állítólag szívesen látná a soraiban Szoboszlait, akinek viszont több szempontot figyelembe kell vennie – például, hogy Spanyolországban mennyire tudná kamatoztatni az egyik, ha nem a legnagyobb erősségét.

Liverpoolban sem Szoboszlai Dominik számított az első számú szabadrúgáslövőnek, amikor odaigazolt. Trent Alexander-Arnold és Mohamed Szalah sokáig a magyar középpályás előtt állt a sorban, az idei szezon viszont annak köszönhetően is alakult kiemelkedően számára, mert megkapta a bizalmat a pontrúgásoknál. 

Góljainak közel a felét – 12-ből ötöt – szabadrúgásból szerezte.

A Real Madridban viszont megint egykori csapattársa, Alexander-Arnold, valamint Arda Güler mögé kerülhet, akivel korábban volt nézeteltérése is – és aki szerdán a Bayern München ellen gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt a BL-ben.

Természetesen a szabadrúgások elvégzésének a lehetősége csak egy szempont a sok közül, amit Szoboszlai Dominiknak mérlegelnie kell egy esetleges klubváltást illetően, mert ahogy Liverpoolban, úgy Madridban is idővel első számú opció válhat belőle, ha pontrúgásra kerül a sor.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja az Arsenal ellen:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
