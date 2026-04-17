Szoboszlai Dominiktól megint elvehetik azt, ami a legfőbb értéke

Továbbra is sok a kérdőjel Szoboszlai Dominik jövőjét illetően. A 25 éves magyar válogatott középpályás a Liverpool legjobb játékosa az idei szezonban, és saját elmondása szerint is szeret Angliában élni feleségével, Buzsik Borkával és kislányukkal. A szerződéshosszabbítás azonban régóta húzódik – közben a csapat kiesett a legrangosabb európai kupasorozatból, a bajnokságban pedig lecsúszhatnak a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekről. A Real Madrid állítólag szívesen látná a soraiban Szoboszlait, akinek viszont több szempontot figyelembe kell vennie – például, hogy Spanyolországban mennyire tudná kamatoztatni az egyik, ha nem a legnagyobb erősségét.

A Real Madridnál aligha bíznák rögtön Szoboszlai Dominikra a szabadrúgásokat, pedig az az egyik, ha nem a lefőbb értéke

Liverpoolban sem Szoboszlai Dominik számított az első számú szabadrúgáslövőnek, amikor odaigazolt. Trent Alexander-Arnold és Mohamed Szalah sokáig a magyar középpályás előtt állt a sorban, az idei szezon viszont annak köszönhetően is alakult kiemelkedően számára, mert megkapta a bizalmat a pontrúgásoknál.

Góljainak közel a felét – 12-ből ötöt – szabadrúgásból szerezte.

A Real Madridban viszont megint egykori csapattársa, Alexander-Arnold, valamint Arda Güler mögé kerülhet, akivel korábban volt nézeteltérése is – és aki szerdán a Bayern München ellen gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt a BL-ben.

Természetesen a szabadrúgások elvégzésének a lehetősége csak egy szempont a sok közül, amit Szoboszlai Dominiknak mérlegelnie kell egy esetleges klubváltást illetően, mert ahogy Liverpoolban, úgy Madridban is idővel első számú opció válhat belőle, ha pontrúgásra kerül a sor.

