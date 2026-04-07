Húsvéti hangulatban ragyogott Gulácsi Péter családja

Igazi idilli hangulatban telt a húsvét az RB Leipzig hálóőrének otthonában. Gulácsi Péter felesége, Vígh Diána meghitt családi fotóösszeállítást osztott meg az Instagram-oldalán.

Gulácsi Péter és párja 2015-ben költözött Németországba (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Cuki fotókkal jelentkezett a Gulácsi család

A 35 éves kapus térdsérülése miatt február közepe óta nem lépett pályára, így az elmúlt hetekben a megszokottnál több ideje jutott a családjára, és természetesen a húsvétot is velük ünnepelte. A szurkolók számára azonban biztató jel, hogy a hétvégén, a Werder Bremen elleni mérkőzésen már visszatért a kispadra.

Gulácsi és felesége két közös gyermekükkel, Dominikkal és Vincével Németországban él, és a játékos februári szerződéshosszabbítása azt jelzi, hogy a jövőt továbbra is itt képzeli el a házaspár. Nem véletlenül: Gulácsi párja 2024-ben saját fitneszstúdiót nyitott Lipcsében, ahol a pilates mellett masszázs- és különféle szépségápolási kezelésekkel várják a vendégeket.

Két kisfiuk szintén édesapjuk nyomdokaiba lépett, és már most aktívan focizik. A futballista tavaly ősszel, önéletrajzi könyvének megjelenésekor arról beszélt, hogy családja a legnagyobb nyertese annak a döntésének, hogy 2025 májusában elköszönt a magyar válogatottól, és azóta teljes mértékben a klubkarrierjére koncentrál.