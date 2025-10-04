13 ezer forint/óra: Itt dolgozik Gulácsi Péter felesége

Saját vállalkozást indított Lipcsében Gulácsi Péter felesége. A család életében fontos szerepet játszik a sport, ugyanis a két kisfiú is focizik, Diána pedig most már több mint egy éve működtet egy pilates stúdiót az üzlettársával.

Saját vállalkozást indított Lipcsében Gulácsi Péter felesége / Fotó: Koncz Márton

Gulácsi Péterrel az RB Leipzig stábja forgatott a napokban, és végigkísérték a korábbi válogatott kapus egyik napját. A kamerák ott voltak, amikor a kétgyermekes édesapa uzsonnát csomagolt reggel a fiainak, sőt, miután a gyermekeket elvitték az iskolába, óvodába, Gulácsi feleségének munkahelyét is meglátogatták. A pilates stúdió pedig most már több mint egy éve működik.

Gulácsi Péter felesége sikeres üzletasszony

Nem jövök ide gyakran, nem járok ide edzeni

– mondta viccesen az 58-szoros válogatott kapus. Majd Diána végigvezette a stábot a stúdióban, megmutatta a termeket, a pilates gépeket, és az egyik munkatársát is bemutatta.

Nagyon szépen megvalósították. Van egy üzlettársa, és ezt ők ketten csinálták

– mesélte Gulácsi, aki láthatóan büszke a feleségére. Hozzátette, az egész család szeret sportolni, ezért nagyon illik hozzájuk ez a stúdió.

Egy csoportos pilates óra 34 euróba (13 ezer Ft) kerül, de vannak többalkalmas bérletek is. 20 alkalom például 560 euró (217 ezer Ft). Lehetőség van továbbá személyes órákat is venni, ehhez azonban már mélyebben a zsebébe kell nyúlnia annak, aki magában szeretne pilates órát venni. Egy ilyen alkalom ára 110 euró, azaz 42 ezer forint.