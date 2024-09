Gulácsi Péter felesége összeállt a német szépségkirálynővel

Mint minden sikeres férfi mögött, Gulácsi Péter mögött is áll egy erős nő: az 57-szeres magyar válogatott futballkapus számára ez a felesége, két gyermekük édesanyja, Gulácsi-Vigh Diána.

Gulácsi Péter és felesége, Gulácsi-Vígh Diána Fotó: Getty Images

A fiaik cseperedésével párhuzamosan Gulácsi felesége, Diána asszony is egyre több lábon áll: jótékony tevékenysége és más vállalkozásai után, most egy különleges pilates-stúdiót nyitott Lipcsében: edzőgépekkel, wellness-részleggel és szépségápolási kezelésekkel is várják a vendégeiket – jelentette a Bild.

Gulácsi-Vígh Diána üzlettársa sem akárki: a lipcsei illetőségű Soraya Kohlmann, akit 2017-ben Németorszég szépségkirálynőjének koronáztak meg, és részt vett a Miss Universe versenyen is.

Mindkettejük szenvedélyévé vált az Ayana Studio.

– Március óta ismerjük egymást, és rögtön szuperül megértettük egymást. Sok a közös szenvedélyünk. A saját stúdióval az álmunk vált valóra – mondta Diána, aki férjével együtt immár 10. éve él Lipcsében.

Az RB Leipzig magyar klasszisa a közelmúltban többször is beszélt arról, hogy a visszavonulása után is ott képzelik el a közös életüket.

Gulácsi Péter izomlázat kapott náluk

Egyszer én is kipróbáltam. Szerencsére a kezdő tanfolyamon vettem részt, mert másnap volt tőle egy kis izomlázam

– idézi a cikk a grimaszoló Gulácsi Pétert.